Francisco Maturana: "Soy un adicto al juego de la Selección Peruana" [VIDEO]

A pocas horas del partido entre Perú y Venezuela por la Copa América, el colombiano Francisco Maturana habló desde Porto Alegre y no dudó en elogiar el trabajo que viene realizando Ricardo Gareca. El popular "Pacho" también recordó su paso por la blanquirroja y reveló un gran detalle que lo animó a firmar con la FPF.

"Estaba en trámites con Paraguay, pero me di cuenta que mi sensibilidad pasaba por el fútbol peruano. Los resultados no se dieron, pero hubo un momento que parecía que íbamos por el camino, no se dio, pero yo quedé con la satisfacción, con la alegría y la fortaleza de haber tenido gente como Ñol (Solano), Chemo (del Solar), Jayo...

Hoy después de ese tiempo, Perú reencontró un camino con Ricardo (Gareca) y yo celebré cuando apareció ese Perú que clasificó al Mundial y que hizo un Mundial decente. El hecho que no haya tenido un paso exitoso no quiere decir que mi sensibilidad ha cambiado, yo sigo siendo un adicto al juego peruano. Espero que repitan lo que nos vislumbró en la Copa del Mundo", señaló Maturana a TV Perú Deportes.

Como se recuerda, el "Pacho" asumió la conducción técnica de la Selección Peruana en el año 1999 con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo Corea Japón 2002. Sin embargo, en septiembre del 2000 el expresidente de la FPF, Manuel Burga, lo cesó por malos resultados tras caer en Lima ante Argentina.

Los partidos de Maturana al mando de la blanquirroja en Eliminatorias

Perú 2-0 Paraguay

Chile 1- Perú

Perú 0-1 Brasil

Ecuador 2-1 Perú

Perú 0-1 Colombia

Uruguay 0-0 Perú

Perú 1-0 Venezuela

Perú 1-2 Argentina

El equipo peruano que dirigía el entonces DT colombiano estaba integrado por Óscar Ibáñez, Juan Pajuelo, Miguel Rebosio, Nolberto Solano, Jorge Soto, José del Solar, Roberto Palacios, Juan Jayo, Percy Olivares, Ysrael Zúñiga y Claudio Pizarro.