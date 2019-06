Padre de Christian Cueva habló sobre el estado de salud del futbolista peruano

En un momento en que Luis Advíncula había generado una gran llegada y la Selección Peruana buscaba el primer gol, Christian Cueva puso el suspenso cuando se dejó caer en el campo tras un golpe fortuito con un rival.

Un futbolista de Venezuela auxilió a Christian Cueva e inmediatamente ingresó el cuerpo médico al campo del Arena do Gremio. El diagnóstico fue inmediato: el jugador no debía ser reemplazado, pero finalmente pesó la decisión del "8" de seguir jugando al parar un posible cambio.

Pese al golpe que lo dejó aturdido, Christian Cueva acabó la primera parte, pero a la vuelta del descanso ya no se le vio más. Edison Flores tomó su lugar y el "8" de la Selección Peruana tuvo que ver el resto del partido desde afuera.

Para la tranquilidad de la afición, Ricardo Gareca explicó la situación de Christian en conferencia de prensa. "La salida de Cueva fue por un tema de precaución porque estaba mareado", aseguró.

Minutos después, Luis Alberto Cueva, padre del volante, habló sobre el estado de salud de su menor hijo. “No pude hablar con él, pero me hizo una seña que estaba bien. Lo vi algo mareado y con nauseas. Ya tendré tiempo de hablar con él en el hotel”, reconoció el progenitor de 'Aladino' a Radio Ovación.

Christian Cueva no pudo brillar en el Perú vs Venezuela y, para colmo, se falló la segunda ocasión más clara del partido. Sí, hablamos de aquella impresionante carrera de Jefferson Farfán por la derecha y que posteriormente no supo definir el "8". La primera fue, obviamente, la de Edison Flores, que pudo pero no supo vencer a Wuilker Faríñez.

EL DATO:

Christian Cueva lleva 2 goles con la Selección Peruana en Copas América. Le anotó a Brasil en la edición 2015 y a Ecuador en la edición 2016.