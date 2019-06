Carlos Zambrano y el tierno mensaje a su papá vía Twitter por el Día del Padre

La Selección Peruana se enfrentó ayer ante Venezuela por su debut en la Copa América 2019, esto en un encuentro con 2 goles anulados luego de la utilización del VAR en contra de la bicolor lo que generó que el cuadro dirigido por Ricardo Gareca no pueda llevarse el triunfo y concluya el partido con ambas escuadras igualadas a 0.

Este empate, no influyó en los ánimos del combinado nacional, pues siendo hoy el Día del Padre, varios de los jugadores de la blanquirroja transmitieron afectuosos saludos a sus respectivos papás mediante sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y Twitter. Este es el caso del recién incorporado Carlos Zambrano, quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para rendirle homenaje por su día, a quien le dio la vida.

Zambrano posteó: “Feliz día papá. Te amo y te extraño mucho. Gracias por estar siempre. El verdadero león”, expresó el futbolista acompañando el tierno texto con una fotografía junto a su papá sosteniendo la copa del club al cual el ‘León’ pertenece: FC Basel. Este post enterneció a sus cientos de seguidores, quienes se animaron también a mandarle afectuosos saludos. .

Antes de esto y luego el empate ante Venezuela, el seleccionado nacional dio declaraciones a la prensa sobre lo que sucedió en el Arena do Grêmio de Porto Alegre. Zambrano dijo: "Fue un partido complicado, sabíamos que nos iba a costar. Venezuela ha crecido mucho. Lamentablemente no pudimos llevarnos los tres puntos, después de la expulsión intentamos agrandar las líneas, pero el arquero de ellos nos sacó muchas jugadas. No se pudo ganar pero lo importante es sumar, cosa que no nos pasó en el Mundial. No sumamos en el primer partido y nos costó".

A la Selección Peruana le esperan dos encuentros por la Copa América, el primero lo disputarán el martes ante Bolivia, esto a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Maracaná. Posterior a ello, se verán las caras con el anfitrión de casa: Brasil, con quien se medirán el próximo sábado a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Arena de Sao Paulo.