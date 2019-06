¡A un año de la hazaña! Revive los mejores momentos de Perú en el Mundial [FOTOS Y VIDEOS]

A un año de la hazaña mundialista. Hoy se cumplen 365 días desde que la Selección Peruana volvió a ser parte de la fiesta más grande del fútbol internacional: el Mundial. El equipo dirigido por Ricardo Gareca logró lo que desde 36 años atrás no se pudo lograr, hacernos vivir de nuevo la ilusión de estar al lado de las mejores selecciones del mundo entero.

El camino mundialista fue largo, sin embargo sirvió para que el técnico argentino Ricardo Gareca conozca bien a sus muchachos, sepa sus debilidades y fortalezas para que en conjunto se pueda alcanzar el sueño de más de 32 millones de peruanos. Desde el empate con Colombia 1-1 con un tiro libre indirecto que Paolo Guerrero convirtió en gol, hasta las anotaciones de Jefferson Farfán y Christian Ramos en la vuelta del repechaje en el Estadio Nacional; sirvieron para concretar una hazaña llamada Mundial.

Sin embargo, los obstáculos previos no estuvieron ajenos en este camino. Paolo Guerrero fue castigado por el TAS y no pudo ser parte del partido ante Nueva Zelanda que nos dio el pase a Rusia 2018, pero aunque no estuvo presente físicamente, sus compañeros, amigos, y sobre todo su compadre Jefferson Farfán, lo trajo al campo del Nacional cuando anotó el 1-0 a favor de Perú en el repechaje de vuelta. Ese día el Nacional retumbó y solo hace falta decir que a los 28 de ese partido cuando la ‘Foquita’ abrió el marcador, se pudo sentir “una vibración propagada por el suelo provocada por los saltos eufóricos al unísono de unas cincuenta mil personas que asistieron al Estadio Nacional”, según lo expresó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), al difundirse la información sobre un sismo provocado por el gol de Farfán.

Luego de ese día, ya estábamos dentro de los escogidos para la cena futbolística, solo faltaban meses para concretar y vivir en carne propia la emoción de ser parte de un Mundial luego de 36 años. El día llegó, cientos de miles de hinchas se dieron cita en la lejana Rusia, miles de peruanos vendieron hasta sus casas para seguir a la blanquirroja en la cumbre del sueño, y fue así, no por algo fuimos catalogados como “La mejor hinchada del mundo”, los seguidores de la bicolor fue esenciales en la participación de Perú en Rusia 2018.

Y tocaba el primer encuentro. Perú vs. Dinamarca: Todo podía pasar y fue así. La selección perdió 1-0 ante el gigante rival, el encuentro dejó un sinsabor luego de que tuviéramos la posibilidad de ponernos adelante en el marcador, pero Christian Cueva no pudo ejecutar un penal con precisión y la mandó muy lejos del arco. El sueño mundialista se nos iba de las manos.

Pero los hinchas seguían ahí. El siguiente encuentro sería ante Francia, un encuentro que traería más de una sorpresa pero que sin embargo, terminaríamos perdiendo 1-0, con un golazo del ahora gigante Kylian Mbappé a los 34 minutos. Ya no había nada que hacer, con este resultado Perú se despedía de la Copa del Mundo y las ganas de llegar al podio del torneo se quedarían hasta una siguiente oportunidad.

El último partido de la selección sería ante Australia y sería como una especie de despedida para todos los hinchas que se dieron cita en Rusia para alentar a la bicolor. Este encuentro lo ganamos con goles de André Carrillo a los 18 y Paolo Guerrero a los 50. Esta despedida del Mundial sirvió para que Ricardo Gareca sepa las fortalezas y debilidades de cada jugador. Ganamos mucho más que experiencia.

Por el momento, la Selección Peruana es parte de la Copa América 2019 siendo parte del Grupo A de la competencia compartiendo espacio con Bolivia, Venezuela y el anfitrión: Brasil. Perú hasta el momento ha empatado ante el cuadro ‘Vinotinto’ y se dispone a enfrentarse ante Bolivia este martes a las 4:00 p.m. en el Maracaná.