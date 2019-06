Conoce la increíble historia de Jehofred Sulca: "Daniel Peredo me dijo que yo sería el narrador del futuro" [FOTOS]

El 19 de diciembre del 2003, Cienciano se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a River Plate en un partido histórico para el fútbol peruano. En la plaza de armas del Cusco, un niño de 10 años se confundía entre el delirio de los miles de hinchas que miraban la final en la pantalla gigante. Ese era Jehofred Sulca, quien aquella noche soñó despierto, soñó que narraba el golazo de Carlos Lugo.

Han pasado más de 15 años desde aquel mágico momento. Hoy, Jehofred Sulca es una grata aparición en el periodismo deportivo nacional. Su imponente voz narró las emociones de los partidos Argentina vs Colombia y Paraguay vs Qatar de la Copa América 2019 a través de la señal de América Televisión. El joven comunicador cusqueño conversó con LÍBERO y nos contó detalles de su promisoria carrera profesional.

"Yo veía los partidos de Cienciano en la plaza de armas del Cusco. El equipo campeón de la Copa Sudamericana fue mi inspiración, sobre todo por las narraciones de Mariano Closs. Las emociones que transmitía eran increíbles y en la final contra River me convencí que quería ser narrador deportivo.

Mi tía me inscribió en un taller de locución. El dueño le preguntó si quería trabajar porque tenía buena voz y a los catorce años empecé leyendo noticias en Radio Súper Star, pero lo tuve que dejar a los seis meses porque mi familia quería que me dedique a terminar bien el colegio", reveló.

Jehofred llegó a Lima en agosto del 2014 para iniciar una aventura en RBC Radio. Luego paseó su talento por las cabinas de Radio Unión, Radio Panamericana, Radio Capital y RPP. "Freddy Cora fue mi maestro, siempre estuvo apoyándome y aconsejándome, lo mismo que Alan Diez. Estoy muy agradecido con ellos, son extraordinarias personas", señaló.

Su primera experiencia narrando para la televisión fue en el 2017. Latina contrató sus servicios para el Mundial Sub 20, luego narró para Fox Sports Perú un partido de la Copa Sudamericana 2018 entre Sport Huancayo y Caracas de Venezuela y el pasado fin de semana se lució en América TV con los partidos Argentina vs Colombia y Paraguay vs Qatar.

Su encuentro con Daniel Peredo

El 17 de junio se conmemora el natalicio de Daniel Peredo Menchola, uno de los mejores narradores deportivos peruanos de todos los tiempos. La voz del "Cabezón" era incomparable y sus relatos, literalmente, hacían llorar a los fanáticos. Los partidos de la Selección Peruana en las Clasificatorias al Mundial Rusia 2018 tienen su sello.

"Cuando entré a trabajar a Radio Capital para la Copa América Centenario 2016, Daniel me escuchó y le preguntó a Alan (Diez) ¿quién está narrando?, ese chico tiene buen timbre de voz. Después me lo crucé y me felicitó, dijo en la radio que yo sería el narrador del futuro de Capital y me aconsejó que siga con mi propio estilo. Fue un bonito recuerdo de alguien a quien admiro mucho", afirmó Sulca.

En el año 2012 se encontraron por primera vez con motivo de la final del Campeonato Descentralizado que disputaron Real Garcilaso y Sporting Cristal en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. En aquella oportunidad, Jehofred y Daniel se tomaron una foto sin imaginar que el destino los volvería a juntar como colegas de trabajo y en el mismo medio de comunicación. Y sin imaginar que el gran Daniel Peredo marcaría su camino con unas palabras que las recordará para siempre.

EL DATO:

Jehofred Sulca viene cursando el último ciclo de la carrera de comunicaciones en la Universidad César Vallejo. Admira a Mariano Closs, Sebastián Bignolo, Daniel Peredo, Freddy Cora, Jaime Guerrero y Peter Arévalo.