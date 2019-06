Jefferson Farfán sobre Paolo Guerrero: “Más importante que él, no hay” [AUDIO]

La Selección Peruana se vio las caras ante Bolivia por una fecha más de la Copa América 2019. En este encuentro, la ‘bicolor’ salió victoriosa, pues fueron Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores, quienes anotaron los tres tantos a favor de Perú para hacer estallar a todos los hinchas que acudieron al Maracaná.

Luego del encuentro, el delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, conversó con distintos periodistas que lo esperaban para realizarle algunas preguntas, a esto la ‘Foquita’ respondió. “Ha sido un partido durísimo, sabíamos que iba a ser complicado más aún con un gol en contra obviamente (Bolivia) cerró sus líneas atrás, pero gracias a Dios tuvimos tranquilidad y paciencia para doblegar el resultado”, concluyó.

Además, Jefferson Farfán hizo un análisis sobre lo que fue el encuentro ante Bolivia, pues comenzaron con el marcador en contra, cuestión que pudo haberlos ‘bajoneado’ y no rendir tan bien como lo hicieron. De acuerdo a esto, la ‘Foquita’ dijo:“Tuvimos tranquilidad para llegar al arco en el primer tiempo, Bolivia aprovechó la oportunidad que tuvo y marcó”.

Por otro lado, uno de los puntos que más ha llamado la atención del encuentro, es un aparente favoritismo del árbitro con Bolivia, cuestión que no se confirma, pero que, sin embargo, miles de hinchas comentan debido a varias faltas que no se le cobró a la selección del altiplano. “El árbitro hace su trabajo, nosotros respetamos lo que cobra y (Ricardo Gareca) no nos dijo nada (en el entretiempo) referente al árbitro”.

Luego de esto, Jefferson Farfán se refirió a su compadre y amigo de toda la vida: Paolo Guerrero; el delantero de la ‘bicolor’ mostró una vez más todo el orgullo y admiración que siente hacia el ‘Depredador’.“Paolo Guerrero siempre es importante, es nuestro capitán, el goleador histórico de la Selección Peruana. Más importante que él ahorita no hay”, además acotó: “Paolo nos brinda fuerza, goles, la presencia y hoy una vez más lo demostró”.

Finalmente, Jefferson fue consultado sobre la posición que adoptó en el último encuentro ante Bolivia, pues jugó detrás de Paolo Guerrero en media punta. Sobre esto dijo: “Es la posición que siempre he jugado cuando he estado con él y me siento más cómodo ahí”, concluyó.

Estas declaraciones las dio Jefferson Farfán a los enviados especiales del Grupo La República en Brasil: Milagros Crisanto y Gustavo Peralta, quienes aguardaban a la ‘Foquita’ y a otros varios jugadores que pasaron por la zona mixta del Maracaná; esto para poder obtener declaraciones de primera mano de los jugadores de Ricardo Gareca.