Selección Peruana: El contundente mensaje de Carlos Zambrano a la Conmebol sobre el VAR

El gran protagonista de la Copa América 2019 es el VAR pese a quien le pese. Aunque la lentitud y el largo suspenso sean las características del videoarbitraje en el certamen continental, lo cierto que casi todas sus decisiones han sido claves para evitar injusticias en el marcador o en jugadas puntuales.

Si antes Venezuela Carlos Zambrano se manifestó en contra del videoarbitraje ("Hoy el VAR nos jugó en contra"), el defensa de la Selección Peruana se mostró demoledor tras el Perú vs Bolivia y todavía más al considerar que su penal cometido no debió ser cobrado.

A través de sus redes sociales, Carlos Zambrano expuso sus argumentos para justificar que su acción no mereció ser penal: "1. Manos cerca al cuerpo (no están separadas del cuerpo); la distancia es muy cerca como para decir que tengo intención de meter la mano; ell árbitro nunca fue a mirar la repetición, solo hizo caso al VAR y los árbitros ya no tienen voz ni voto, ahora el VAR tiene la decisión final".

En esa misma línea, el 'León' explotó contra la Conmebol por el VAR en la Copa América 2019. "Siempre la Conmebol nos da charlas de las reglas, al final toman las decisiones que quieren. ¡Ya Está! El VAR le quita emoción al fútbol, donde nos tienen en suspenso por 2 a 3 minutos en pleno juego", tiró.

Luego de despotricar con el VAR, Carlos Zambrano preponderó la concentración en pos de los objetivos de la Selección Peruana en Brasil. "Tenemos que seguir concentrados en lo nuestro, sobre todo en nuestro objetivo", sentenció.

Ahora bien, una de las grandes interrogantes sobre el VAR en la Copa América 2019 es su largo tiempo de demora a diferencia del Mundial Rusia 2018 o las competencias en Europa. La explicación es la siguiente: mientras en FIFA el operador puede señalar la acción que desee en pantalla, en el certamen continental el proceso es algo más complejo (implica una serie de botones y joystick), además de ser la primera vez que muchos árbitros se pongan al frente del videoarbitraje. El factor experiencia pesa y mucho en este tipo de situaciones.

EL DATO:

Carlos Zambrano fue, más allá del penal, uno de los mejores valores de Perú contra Bolivia.