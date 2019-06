Perú vs. Brasil: Gol con la mano de Ruidíaz fue recordado por la prensa brasileña [FOTOS]

Perú y Brasil se enfrentan este sábado por la última fecha del grupo A de la Copa América 2019. Ambas escuadras buscan un triunfo para clasificar sin problemas en esta zona a los cuartos de final del torneo.

Y a pocas horas de este encuentro, es inevitable recordar aquel gol de Raúl Ruidíaz en la Copa América Centenario 2016 con el que Perú eliminó a Brasil de la competición.

En aquella ocasión, el ex delantero de Universitario marcó el tanto del triunfo nacional con la mano. Gracias a que no existía VAR hace tres años, el gol pudo ser convalidado con lo que Perú avanzó de ronda eliminando a la ‘canarinha’.

Por ello, la prensa brasileña ha recordado este episodio en sus distintas plataformas. Por ejemplo, el diario Lance a través de su plataforma web publicó: “Peligro reencuentro...Brasil intenta alejar fantasmas de un ‘hecho’ reciente”.

Por otro lado, Globoesporte dejó un contundente texto refiriéndose a este polémico gol: "El siguiente oponente de Brasil en la Copa América será Perú, selección verdugo en la última edición del torneo en 2016, conocido como Centenario y celebrada en los Estados Unidos”.

Además, dicho medio dejó en claro que si no fuera por ese gol la era Tite quizá no hubiera iniciado: “En ese momento, un gol con la mano validado por el arbitraje, determinó no sólo la única victoria de los peruanos, así como la eliminación de Brasil aún en la primera fase de la competición, sino también la gota que derramó el vaso para la renuncia de Dunga y allanó el camino para el comienzo de la era Tite".