Diego Rebagliati arremete contra Andy Polo tras el Perú vs. Brasil: “No te da nada” [VIDEO]

No salió nada. La Selección Peruana cayó estrepitosamente por 5-0 ante Brasil por la última fecha del grupo A de la Copa América. El equipo de Ricardo Gareca fue superado de principio a fin ante un equipo brasileño arrollador.

Por ello, tras el choque de Perú el equipo de Movistar Deportes que se encuentra en Brasil analizó esta dolorosa caída dejando opiniones no menos que polémicas. Este es fue el caso del ex futbolista de Sporting Cristal, Diego Rebagliati.

El también ex directivo cargó sus críticas contra el ex Universitario, Andy Polo del cual señaló que es un jugador que no aporta nada a la Selección Peruana y aún así terminó jugando los 90 minutos.

“Termina jugando con Polo los 90 minutos y Polo no te da nada, Polo tocó cuatro pelotas en todo el partido, de qué sirve un jugador que ni siquiera hoy día lo ayudó a Advíncula, no te da nada y lo deja 90 minutos. Al final nadie terminó jugando bien. El segundo gol marca el destino del partido”, afirmó el comentarista de Movistar Deportes.

Por otro lado, Rebagliati afirmó que el segundo gol de Brasil determinó el futuro del partido debido al blooper de Pedro Gallese: "Lo que hizo Gallese fue cometer un error que le puede pasar a cualquiera. Es un error desmoralizante. El tercero, para mí, también es su responsabilidad”.

Sin duda una dura derrota de la Selección Peruana que quedará en la historia como la peor de la era de Ricardo Gareca al mando de la Bicolor.