La reacción de Paolo Guerrero tras enterarse de clasificación de Perú a cuartos de final

Un encuentro fortuito le permitó a Paolo Guerrero enterarse del futuro de la Selección Peruana en la Copa América 2019. Mientras el goleador peruano paseaba por las calles de Sao Paulo, un periodista le dio el alcance y una de las noticias que toda la afición nacional aguardaba: el triunfo de Colombia ante Paraguay.

Paolo Guerrero no quiso alegrarse en vano y se cercioró varias veces ante el hombre de prensa si es que la clasificación de la Selección Peruana a los cuartos de final de la Copa América 2019.

A través de su cuenta de Facebook, Omar Ruiz de Somocurcio detalló el encuentro y la reacción de Guerrero. "Encuentro casual con Paolo....muy dolido!!! Le dimos la primicia de la clasificación a la próxima ronda, me preguntó varias veces: estás seguro??? Si capitán, pese a todo tenemos una revancha!", escribió el conductor de Teledeportes.

Paolo Guerrero poco pudo hacer en el Perú vs Brasil y todavía fue el primer cambio de Ricardo Gareca. A los 55' el seleccionador decidió la salida del goleador para darle ingreso a Christofer Gonzales.

Paolo Guerrero es la gran esperanza de gol de la Selección Peruana en la Copa América 2019. A sus 35 años, el 'Depredador' sigue siendo el jugador más decisivo del equipo de Ricardo Gareca con gol y asistencia ante Bolivia.

A la espera de la resolución del Grupo C, la Selección Peruana enfrentará al líder de dicho grupo el próximo sábado 29 en Salvador de Bahía. En caso avanzar, enfrentará al ganador del Colombia vs Segundo del Grupo C.

EL DATO:

Paolo Guerrero es el futbolista en activo con más goles en la Copa América junto a Eduardo Vargas, ambos con 12.