André Carrillo se pronunciamiento por audio de WhatsApp: "Han circulado información falsa" [FOTO]

Rompió su silencio. André Carrillo, finalmente, se pronunció sobre el audio que viene circulando en WhatsApp y que lo involucra con información falsa sobre un presunto quiebre en la interna de la Selección Peruana en la Copa América 2019. Al respecto, la 'Culebra' envió un contundente mensaje negando rotundamente eso.

Carrillo no ha tenido la regularidad esperada en la Copa América 2019. Su falta de minutos tejió muchas hipótesis entre los fanáticos y la difusión de un audio tendencioso terminó por levantar la pólvora en redes sociales.

Sin duda, ese audio intentó desestabilizar a André Carrillo y también a la Selección Peruana. No obstante, la 'Culebra' negó rotundamente esa información y detalló que recibió el apoyo de sus compañeros en la concentración en la Copa América 2019.

Mensaje de André Carrillo sobre audio de WhatssApp

"En los últimos días, personas mal intencionadas han circulado información falsa que afecta mi reputación y busca afectar a nuestra Selección.



Al respecto, debo decir que soy parte de un equipo y que mis compañeros y yo estamos listos para competir y defender los colores de nuestra Selección bajo los órdenes del Comando Técnico liderado por el Profesor Gareca.

De mi parte, doy todos los días mi máximo esfuerzo para estar preparado y aportar a mi equipo cuando me necesite. No hay mayor orgullo ni mejor sentimiento que defender los colores de mi Selección.



"Agradezco públicamente el apoyo de mis compañeros en esta situación. Uno por uno me han hecho sentir su apoyo en este momento. También a mi familia, amigos e hinchas que me han hecho llegar sus muestras de apoyo y cariño de distintas maneras. Somos un grupo fuerte y nadie va a romper la unidad que existe entre nosotros", señaló.

André Carrillo en la Copa América 2019

Carrillo se ha visto relegado a la suplencia en la Copa América 2019. Pese a estar bien físicamente -como él mismo lo comentó-, Ricardo Gareca ha visto conveniente otras opciones. Únicamente, la 'Culebra' tuvo minutos frente a Venezuela, cuando ingresó faltando dos minutos para el final. Tras ello, no jugó en la fase de grupos.