¡Con Jefferson Farfán y Paolo Hurtado! El once ideal de lesionados de la Copa América [FOTOS]

Este lunes la Selección Peruana recibió la dura noticia de que Jefferson Farfán se perderá lo que resta de la Copa América por una lesión en su rodilla. De inmediato, el delantero nacional viajó a Lima para ponerse en contacto con su club y ponerse a las órdenes del mismo.

Con esto, Jefferson Farfán se suma a una significativa lista de jugadores que quedaron marginados de esta Copa América en la previa o durante ella. Esto fue aprovechado por la agencia EFE que armó un once con dichos futbolistas.

Al igual que Jefferson Farfán, Paolo Hurtado también integra esta lista puesto que se quedó a pocos días de iniciar la Copa América por una lesión al tobillo. En la portería se ubica el portero argentino Esteban Andrada que se perdió este torneo por un golpe en su rodilla.

Lo curioso de este once es que no presenta ni un solo defensor, ya que ninguno de estos jugadores se ha lesionado. Por ello, la defensa está conformada por tres volantes, entre ellos un ex Universitario: Matías Vecino, Exequiel Palacios y Arquímedes Figuera.

La volante se encuentra conformada por cinco jugadores entre los que se encuentran Paolo Hurtado, Richard Ortiz, Adalberto Peñaranda, Diego Laxalt y Jefferson Farfán dejando en la delantera al brasileño Neymar y al colombiano Luis Muriel.

Por ahora, el tiempo de para de Jefferson Farfán aún no es oficial, pero según los primeros estudios el atacante de la Selección Peruana podría quedarse fuera de las canchas por seis meses.