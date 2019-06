Bengoechea: "Pedro Gallese es el mejor arquero peruano"

Si existe un nombre que dejó el interinato de Pablo Bengoechea en la Selección Peruana, ese fue el de Pedro Gallese. El por entonces arquero de la San Martín debutó con la 'Bicolor' en el 2014 gracias a su actual técnico en Alianza Lima, el que no duda de sus capacidades más allá de las críticas por su blooper ante Brasil.

"Pedro Gallese es el mejor arquero peruano. Lo que le tocó es un accidente, no pasa nunca nuevamente. Todos los otros me parecen goles normales. Es un futbolista que está acostumbrado a convivir con el acierto y el error", afirmó Bengoechea en una entrevista con RPP.

En esa misma línea, el DT de Alianza Lima analizó el Perú vs Uruguay, por el pase a las semifinales de la Copa América 2019. "Se conocen de memoria, los dos planteles. Me parece un partido parejo. No es lo mismo que en la primera fase, donde un equipo hace un gol y sigue buscando más, como ocurrió en el Perú vs. Brasil. En esta fase uno hace un gol y se cuida", indicó.

Pablo Bengoechea consideró que una de las claves para Ricardo Gareca será cómo reemplaza en el once a Jefferson Farfán, ausente en el partido y en lo que resta de la Copa América 2019 por lesión.

"Hay que ver cómo Perú puede sustituir a Jefferson Farfán. Para mi gusto es un delantero muy importante para Perú. Uruguay creo que llega muy bien. Hay que ver cómo repercute el resultado de Perú, pero después de una derrota de esas, todo futbolista quiere jugar lo más rápido posible".

El Perú vs Uruguay se jugará este sábado 29 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Arena Fonte Nova, por el último partido de los cuartos de final de la Copa América 2019.

EL DATO:

Pedro Gallese jugó 5 amistosos con Pablo Bengoechea como DT de la Selección Peruana. Con él en el arco, la 'Bicolor' ganó 4 amistosos y apenas concedió 2 goles.