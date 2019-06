Juan Carlos Oblitas sobre André Carrillo: "Pudo haber jugado en el Real Madrid"

La Selección Peruana se encuentra enfocada en su duelo de este sábado ante Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. Los dirigidos por Ricardo Gareca confían en hacer un gran partido en el Arena Fonte Nova y pasar a la siguiente etapa del certamen.

Sin embargo, mucho se ha hablado de lo que viene sucediendo en la interna de Perú y hasta se viralizó un supuesto audio que hablaba de la razón por la cual André Carrillo no estaba siendo titular en el equipo.

Ante este panorama, Juan Carlos Oblitas, actual director deportivo de la FPF, fue consultado sobre lo que sucede con la 'Culebra', quien solo tuvo minutos ante Venezuela por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa América.

"El único que puede responder esa pregunta (sobre la suplencia de André Carrillo) es Ricardo y cuando ha respondido, ha dicho que son decisiones técnicas. Y eso hay que respetar. Cuando era técnico, les decía a mis jugadores, a los que no jugaban: hazme difícil la decisión, hazme dudar, complícame. No salgas y digas no juego porque el técnico no quiere", declaró el 'Ciego' en una entrevista exclusiva para El Comercio.

Además, Oblitas agregó que "No es solamente por Carrillo, me refiero en general. Ricardo toma la decisión y de repente el sábado juega contra Uruguay. Pero el jugador tiene que sentir eso, que el técnico puede elegir a once y que el técnico tiene a todos los días a los jugadores. Lo que sí te puedo asegurar es todas esas tonterías y barbaridades que están hablando no tienen nada que hacer con lo que realmente está pasando con la selección".

Consultado sobre si fue buena idea que Carrillo deje la Premier League para irse a una liga de menor nivel, el director deportivo de la FPF aseguró lo siguiente: "Ricardo siempre les decía, jueguen en un fútbol de primer nivel. Nosotros, todos, yo particularmente, pensaba que después del Mundial cuatro o cinco jugadores iban a jugar en Europa, entre ellos Carrillo, pero no pasó".

Finalmente Juan Carlos Oblitas confesó que algo que le dijo a André Carrillo: "Como siempre le digo, si hubiera tenido tus condiciones, hubiera jugado en el Real Madrid".

La 'Culebra' podría ser titular el sábado ante Uruguay debido a que Jefferson Farfán tuvo que ser dado de baja en Perú por lesión, obligando a replantear el sistema de juego al Tigre' Gareca en donde Carrillo se metería al once inicial.