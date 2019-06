Perú vs Uruguay: así fue el novedoso trabajo de los arqueros en práctica en el estadio de Pituaçu [VIDEO]

La Selección Peruana realizó un nuevo entrenamiento en Salvador de Bahía con miras al duelo ante Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. En la sesión, se pudo apreciar una particularidad en el trabajo de los arqueros.



Gustavo Peralta, enviado especial de Líbero en Brasil junto a Milagros Crisanto, dio detalles de las novedades de la Selección Peruana. Como se pudo apreciar, el trabajo en el Estadio de Pituaçu estuvo marcado al inicio por las labores de los porteros.



Pedro Gallese, José Carvallo y Patricio Álvarez estuvieron practicando atajadas pero con inflables en su vista, para así practicar con obstáculos y así evitar situaciones como ante Brasil.

Gallese será ratificado por Ricardo Gareca en el once de Perú vs Uruguay por los cuartos de final. Los errores de ese día ya son cosa del pasado, pero Gareca no quiere que sucedan de nuevo y realizan este tipo de prácticas.

Es importante señalar que al estadio de Pituaçu se han hecho presentes una considerable cantidad de hinchas peruanos que, pese a la distancia de Salvador de Bahía, se las han arreglado para alentar a la 'Bicolor'.





¿Cuál es el once que planteó Gareca ayer para el Perú vs Uruguay?



El cuadro que alineó el 'Tigre' Gareca el miércoles fue así: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo; Paolo Guerrero.