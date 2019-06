Oblitas: "En el fútbol peruano exportan a chicos de 18 años para no jugar"

El director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, analizó el presente de la 'Bicolor' en la Copa América Brasil 2019, donde explicó por qué no hay más caras nuevas en el proceso.

"En la Copa de Estados Unidos, entraron Yotún, Flores y toda esa camada, que eran futbolistas que tranquilamente podían jugar, pero no se les había dado la oportunidad con frecuencia. En este momento, si tú te pones a ver, hay jugadores que habíamos pensado que podían haber dado ese salto de calidad y jugar en esta Copa América, pero desaparecieron", comenzó diciendo el 'Ciego'.

"Hay un fenómeno que se está dando en el fútbol peruano de que sacan al exterior a chicos de 18 años para no jugar. Y se han dado, sin decir nombres, cuatro o cinco casos, que Ricardo (Gareca) les hacía y hace un seguimiento. Yo habría hecho lo mismo como técnico porque Ricardo cuánto tiempo les ha dado oportunidad y dicho: “Jueguen, muchachos, jueguen”. No importa que sea en el Perú, juega Copa Libertadores, Sudamericana. Pero no. Hay una tendencia por sacarlos del país y pasan cuatro, cinco años y no juegan. Y después vuelven", agregó el también ex futbolista.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas reconoció que espera que varios jugadores de la selección peruana dieran el salto a Europa tras el Mundial, pero eso nunca ocurrió.

"Ricardo siempre les decía a los chicos que llegaban a la selección: 'Jueguen en un fútbol de primer nivel'. Nosotros, todos, yo particularmente, pensaba que después del Mundial cuatro o cinco jugadores iban a jugar en Europa, entre ellos Carrillo, pero no pasó y ya ha transcurrido un año de ese torneo", precisó.

"Nosotros no entendemos que la etapa del jugador es corta. Si no se da en un fútbol de primer nivel o no tienes las oportunidades para poder crecer en ese fútbol y ganar más, de repente se da en otros lados y ya prima la parte económica. Eso, definitivamente, choca con la parte futbolística. Y son cosas que a Ricardo lo han mortificado siempre. Porque conoce de la capacidad de estos chicos y sabe que peleándola la hacen en cualquier lado", sentenció en una entrevista brindada para El Comercio.

EL DATO

Perú enfrentará este sábado (2:00 p.m.) a la selección de Uruguay por los cuartos de final de la Copa América.