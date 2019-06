Jefferson Farfán: ¿En dónde será operado la 'Foquita'?

Jefferson Farfán tuvo que regresar a Lima tras quedar descartado para el partido del sábado ante Uruguay. Sin embargo, lo que parecía ser una lesión leve terminó siendo más fuerte de lo que se esperaba y podría dejar a la 'Foquita' fuera de las canchas por más de tres meses.

Es por ello que el atacante, apenas llegó a territorio de peruano, se fue a una clínica para hacerse nuevos exámenes que arrojaron lo que ya se sabía. Su club Lokomotiv de Moscú, es el que más preocupado está por la situación de su goleador.

Ante este panorama, el Dr. Nikita Karlitski, miembro de la parte médica del cuadro ruso, manifestó que informará el tiempo de recuperación de Farfán una vez que haya visto los resultados de los estudios médicos pertinentes.

"No podemos decir con certeza cuándo volverá porque no tenemos fotos", indicó el Dr. Karlitski. Pero acerca de su operación, el galeno expresó que "él debe volar para aquí con nosotros (pretemporada en Austria) y luego irá a Roma. Aún no sé exactamente cuándo Jefferson Farfán llegará, pero en los próximos días, cuando llegue, le haremos una investigación adicional".

Todo haría indicar que la 'Foquita sería operado en la Clínica Deportiva Villa Stuart, situada en el centro de Roma, sobre la colina del Monte Mario, esto debido a que el Lokomotiv suele realizar estudios médicos de mayor seriedad a sus jugadores en el mencionado local.

Como se recuerda, luego del partido frente a Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, Farfán quedó sentido. Al día siguiente se conoció que había sufrido el desprendimiento del cartílago de la rodilla izquierda.