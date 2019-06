Los jugadores que Ricardo Gareca proyectó para la Copa América y que decayeron en los últimos meses

En una entrevista para un medio local, Juan Carlos Oblitas tuvo un duro comentario sobre los futbolistas de las selección peruana. "En el fútbol peruano exportan a chicos de 18 años para no jugar... Hay jugadores que habíamos pensado que podían haber dado ese salto de calidad y jugar en los partidos de Copa América 2019 , pero desaparecieron", dijo textualmente el director deportivo.

Tras estas declaraciones, los hinchas se preguntan: ¿Quienes son los jugadores que Ricardo Gareca proyectó para la Copa América 2019 y que ahora no son tomados en cuenta? ya sea por distintos motivos como lesiones, poca continuidad, entre otros factores.

“Sin decir nombres, hay cuatro o cinco casos, que Ricardo les hacía y hace un seguimiento. Ricardo ha dicho: “Jueguen, muchachos, jueguen”. No importa que sea en el Perú, juega Copa Libertadores, Sudamericana. Pero no. Hay una tendencia por sacarlos del país y pasan cuatro, cinco años y no juegan. Y después vuelven", enfatizó para El Comercio.

En esta nota enumeramos a varios futbolistas que tenían todo para llegar a jugar la Copa América de Brasil 2019, pero finalmente no fueron tomados en cuenta por razones que Ricardo Gareca explicó en su momento.

Sergio Peña

Mediocampista de 23 años que pertenece a Granada (hasta el 2020) y era uno de los fijos para la Copa América 2019. Fue prestado a Tondela de la Primera División de Portugal para tener continuidad, su vínculo vence dentro de los próximos días, tras ello deberá volver al club español. Sin embargo, en el club portugués no tuvo la continuidad esperada pues es pieza de recambio.

Cristian Benavente:

El ‘Chaval’ no fue al Mundial, pero Ricardo Gareca siempre lo ha tenido en consideración y más por el buen momento que estaba teniendo en su entonces club, el Royal Charleroi de Bélgica. Sin embargo, sorpresivamente se anunció su traspaso al Piramide FC de Egipto y ahí no ha tenido la continuidad esperada. Además que también ha sufrido una serie de lesiones. Sin duda, este tema incomodó mucho al comando técnico pues pensaron que estaba p

Beto da Silva:

El futbolista peruano que pertenece a Tigres es el que más se asemeja al juego de Paolo Guerrero. Tuvo un gran cierre de temporada en Lobos BUAP, pero finalmente no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca para la Copa América 2019.

Wilder Cartagena:

Fue al Mundial cuando estaba jugando en Tiburones Rojos de Veracrzu. Sin embargo, esta temporada volvió a Alianza Lima, decisión que habría disgustado a Ricardo Gareca por no mantenerse en el fútbol mexicano. En su lugar, el técnico argentino decidió llevar a Jesús Pretell.

Nilson Loyola:

El latereal siempre fue seguido por Ricardo Gareca cuando estaba en Melgar, pero a inicios de año se confirmó su pase a Goias de Brasil. Sin embargo, ahí no logró jugar siquiera un partido de titular y hace unos días volvió al fútbol peruano para jugar por Sporting Cristal.

Iván Bulos:

El caso de Bulos es extremo. El delantero de 26 años fue considerado por Ricardo Gareca en su momento como el sucesor de Paolo Guerrero, pero sus constantes lesiones han hecho que quede fura de la órbita de la Selección Peruana.

Alexander Succar:

El goleador nacional dejó Sporting Cristal para firmar por el Huachipato de Chile en busca de continuidad porque pensó que en tienda celeste no iba tener porque Emanuel Herrera era el titular indiscutible. Sin embargo, su estadía en Chile no fue la esperada porque el técnico lo usa como pieza de recambio.

Christian Ramos:

Ahora mismo el presente del defensa es incierto. Christian Ramos dejó FBC Melgar tras la humillante derrota a manos de la Católica por la Copa Sudamericana. El jugador deberá buscar un equipo a la brevedad si es que quiere estar en los planes de Ricardo Gareca para lo que será las eliminatorias rubo a Qatar 2022.

Paolo Hurtado:

Las lesiones le han jugado en contra a Paolo Hurtado. El 'Caballito' fue seleccionado para la presente Copa América, pero una lesión en el Monumental ante Colombia obligó a que Ricardo Gareca lo desconvoque y en su lugar llamar a Josepmir Ballón.

Roberto Siucho

A inicios de año, Universitario confirmaba la transferencia de Roberto Siucho al Guangzhou Evergrande de la Superliga China por 1 millón de dólares. Al no poder completar su nacionalización, fue cedido a préstamo al Shanghai Shenxin de la China League One.

Pedro Aquino

El mediocampista de León de viene lesionado desde algún tiempo es por ello que quedó fuera de la Copa América 2019. Es uno de los fijos para el proceso eliminatorio, salvo ocurra algún problema de continuidad u otros factores.