Ruggeri se rinde a los pies de Christian Cueva previo al choque ante Uruguay [VIDEO]

La Selección Peruana está a menos de un día de enfrentarse a Uruguay por el pase a semifinales. Los dirigidos por Ricardo Gareca contará con la presencia de sus principales figuras como Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo, con tal de sostener un resultado a su favor y hacerse de la hazaña.

Previo al choque por una fecha más de la Copa América, un exfutbolista y además, mundialista argentino, ha salido a opinar sobre el rendimiento de la 'Bicolor' en el torneo sudamericano y en la evolución que el equipo ha tenido de la mano del ‘Tigre’. Sin embargo, ha causado más de una sorpresa al referirse de manera favorable hacia uno de nuestros seleccionados en especial.

Óscar Ruggeri, quien además se desempeña actualmente como comentarista de Fox Sports, opinó sobre los últimos resultados que ha conseguido la Selección Peruana, pero también opinó sobre Christian Cueva a quien llenó de halagos por su desempeño en el ‘equipo de todos’.

"A Guerrero, Farfán y a Cueva. Si me dan a Cueva, el chiquito ese rápido, en la playa debe volar, para mí no toca la arena, pero los otros dos (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) son unos cracks también", dijo el exfutbolista y comentarista deportivo al ser consultado sobre un posible once de la Selección Peruana.

Por otro lado, el analista deportivo se refirió a lo que sucedió con Perú en la goleada frente a Brasil. Sobre esto dijo: “Teniendo en cuenta que tranquilamente podría estar eliminado como se veía al principio si daban un par de resultados estaban afuera. Yo creo que tendrían que levantarse, conociendo a Ricardo no tengo dudas de que ha hablado mucho, ha mirado muchos videos; pero estos son partidos que te pasan como a nosotros con Colombia, no lo puedes repetir aunque quisieras. Veía el partido de Perú sufriendo también y quería que acabe, pero yo creo que Gareca está capacitado para recuperarse”.

Ruggeri habló también sobre lo que significó la llegada de Ricardo Gareca a la Selección Peruana como entrenador, ya que ambos tienen una estrecha amistad. “Estoy contento porque mi amigo (Ricardo Gareca) está ahí (Perú)”. Además acotó: “Creo que Perú ha recuperado ese fútbol que solía jugar, eran difícil jugarle a Perú, jugaban y te bailaban”

“Ricardo Gareca cortó esa mala racha de años”.

Finalmente, se atrevió a comentar sobre lo difícil que será el encuentro del sábado de Perú ante Uruguay: “Les toca un rival complicado, no es nada sencillo, un Uruguay que viene de jugar hace mucho tiempo juntos, mucho tiempo con el mismo entrenador, muy trabajado, los dos delanteros ya se conocen a la perfección; los dos centrales se conocen con el arquero muchísimo”.