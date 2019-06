Paolo Guerrero le 'dedicó' triunfo a extécnico de Flamengo que dio como favorito a Uruguay [VIDEO]

Paolo Guerrero no olvida. Tras clasificar a las semifinales de la Copa América 2019 a costa de Uruguay en la tanda de penales, el capitán de Perú habló con la prensa brasileña y le dedicó un mensaje a Muricy Ramalho, extécnico suyo en el Flamengo.

El entrenador brasileño, que comenta la Copa América 2019 para 'SporTV', había calificado a Uruguay de "gran favorito" ante Perú tras la transmisión del Chile vs Colombia. Paolo Guerrero no olvidó las palabras de su extécnico y aprovechó las cámaras de dicho canal para enviarle un mensaje al brasileño.

"Un gran abrazo para usted profesor Muricy. Cuando usted dijo que Uruguay era favoritazo, pensé que si Dios quiere vamos a ganar y este triunfo es para usted. Y le digo que dentro del campo no hay favorito", afirmó Guerrero.

El goleador del Flamengo consideró que Perú no se sintió incentivado tras los calificativos de favorito a Uruguay. "No nos sentimos incentivados porque no nos sentimos menos que nadie. Si tuvimos un tropiezo con Brasil fue a causa de nuestros errores, pero nosotros intentamos jugar al fútbol", indicó.

"Aquí no hay favoritos, hoy todas las selecciones están bien preparadas, ya no hay equipos pequeños. Acá manda lo que se hace en el campo, el que hace las cosas mejores gana", remató Paolo Guerrero.

Muricy Ramalho fue técnico de Paolo Guerrero en el Flamengo entre diciembre de 2015 y mayo de 2016. Fue el cuarto técnico del peruano en el 'Mengao'. El brasileño dejó el cargo por malos resultados y fue reemplazo por Zé Ricardo.

EL DATO:

Paolo Guerrero lleva un gol con la Selección Peruana en la Copa América 2019.