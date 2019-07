Christian Cueva celebra triunfo de Perú y recibe deplorable respuesta de usuario chileno [FOTO]

Los jugadores de la Selección Peruana utilizaron sus redes sociales para celebrar el pase a semifinales de la Copa América 2019. Uno de ellos fue el volante Christian Cueva, quien no dudó en publicar un emotivo festejo. Sin embargo, recibió uno de tantos mensaje deplorables.



Fue el caso de un usuario chileno, quien no se midió en sus comentarios y despotricó contra 'Aladino'.

"Sácate la venda de los ojos Cueva. Ustedes saben perfectamente que no tienen nivel para estar en semifinales...Uruguay fue el legítimo vencedor y le robaron su triunfo de manera descarada. La verdad me da vergüenza ajena tu festejo, ya que refleja la mediocridad que viven", sentenció.

Es importante señalar que el comentario ha recibido críticas de diferentes usuarios, quienes no han compartido la postura de este hincha chileno.

Cabe agregar que la Selección Peruana ha recibido diferentes críticas tras su clasificación a la semifinales de Copa América 2019, tanto de usuarios como de periodistas.



Periodista chileno quita crédito a Perú

El periodista Manuel de Tezanos había dicho que prefería enfrentar a Perú que a Chile en semifinales ya que era más accesible para llegar a la gran final de la Copa América 2019.



"¿A que rival prefiero? La verdad es que tengo que ver el partido. Yo creo que Chile le puede ganar a los dos, pero por supuesto en el papel está mejor enfrentar a Perú que a Uruguay. Uruguay tiene Luis Suárez, Edinson Cavani que te ganan partidos solos. Pero a estas alturas yo creo que el envión que se viene le puede ganar a cualquiera, quizás menos a Brasil que tiene ventaja", concluyó.



Perú vs Chile por semifinales de Copa América 2019

Partido: Perú vs Chile

Día: miércoles 3 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 8.30 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.