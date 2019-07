¿El mismo equipo ante Chile? Esto piensa Ricardo Gareca previo al duelo en Porto Alegre

Ante Uruguay, la selección peruana volvió a ser el mismo que clasificó a Rusia 2018, más concentrado en todas las líneas, guerrero, no dando ningún balón por perdido y sobre todo ganando en las divididas.

Por este motivo el “Tigre” Gareca no cambiaría a ningún futbolista para el crucial partido ante Chile. Los once que saltaron al campo del Arena Fonte Nova mostraron buenos rendimientos, pero sí le agregaría a su sistema (4-2-3-1) más agresividad teniendo en cuenta que la defensa de la “Roja” no genera tanta seguridad como la de los “charrúas”.

Fundamental será que André Carrillo y Edison Flores encaren siempre por las bandas. Busquen el uno contra uno y que los laterales -Advíncula y Trauco- los apoyen constantemente.

Las jerarquías de Paolo Guerrero en el ataque y Carlos Zambrano en la defensa serán vitales, así como la dinámica de Yotún, Tapia y Cueva en el mediocampo. ¡Están listos!

DATO: ¿Quién será el árbitro del Perú vs Chile por las semifinales de la Copa América Brasil 2019?

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Árbitro Asistente 1: Alexander Guzmán (COL)

Árbitro Asistente 2: Wilmar Navarro (COL)

4to Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

VAR: Andrés Rojas (COL)

AVAR 1: Nicolás Gallo (COL)

AVAR 2: Jhon A. León (COL)

Observador VAR: Martín Vászquez (URU)

Asesor de Árbitros: Ubaldo Aquino (PAR)