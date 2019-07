Paolo Guerrero, Carrillo, Flores y Cueva comandan una estadística de ensueño

Ricardo Gareca continuará apostando por un cuarteto de cracks que nos regaló más alegrías que tristezas en la selección. La idea es superar a Chile y meternos a una final de Copa América luego de 44 años.



El “Tigre” sabe que el funcionamiento de la selección peruana se potencia cuando se utiliza desde el arranque a los letales Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y André Carrillo.

Con esa sociedad ofensiva de toque y gol se jugaron diez partidos y solo en una ocasión caímos derrotados: ante Francia en el Mundial de Rusia 2018.



El sabor de la victoria la gozamos en siete ocasiones, contando la última presentación ante a Uruguay que en los 90 minutos fue un empate, pero en la tanda de penales conseguimos meternos nuevamente a la semifinal de la Copa.

Los números avalan a Ricardo Gareca e, incluso, en la cuota goleadora que aporta cada uno de ellos en el esquema táctico que emplea el entrenador.



Guerrero suma 15 goles, Carrillo consiguió marcar en 5 oportunidades, Flores es el tercer máximo anotador de la era del “Tigre” con 12 anotaciones y cierra Cueva con 10 tantos. Un cuarteto mágico y ganador.

10 PARTIDOS



7 Victorias



1-4 Perú vs. Paraguay (10 noviembre 2016)



2-1 Perú vs. Uruguay (28 de marzo 2017)



1-0 Perú vs. Paraguay (8 junio 2017)



1-2 Ecuador vs. Perú (5 setiembre 2017)



3-0 Perú vs. Arabia Saudita (3 de junio 2018)



2-0 Perú vs. Australia (26 de junio 2018)



0-0 Perú vs. Uruguay - (26 junio 2019)



2 EMPATES



2-2 Venezuela vs. Perú 23 marzo 2017



1-1 Perú vs. Colombia 10 octubre 2017

1 DERROTA:

1-0 Francia vs. Perú