Perú vs. Chile: Ricardo Gareca definió el once para enfrentar a 'mapochos' |FOTOS

La Selección Peruana quedó lista para el Clásico del Pacífico. El equipo nacional realizó un trabajo táctico en las instalaciones del estadio Sesc del club campestre Protásio Alves donde se pudo observar el once que podrá Ricardo Gareca.

El "Tigre" tiene el lema equipo que gana no se cambia, por ello no realizó variantes del once que venció por penales en cuartos de final a Uruguay. Pedro Gallese trabajó de forma intensa con centros y remates desde media distancia.

En la primera zona de defensa, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco buscaron complementarse mejor con transiciones rápidas de salidas sin dejar de ser defensivos al momento de replegar.

En la volante Renato Tapia fue exigido para cortar circuitos de forma inteligente y Yoshimar Yotún tuvo unmejor trabajo de precisión en los pases cortos y largos. El cuarteto de atacantes Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero son inamovibles.

Gustavo Peralta, enviado especial de LÍBERO, informó que la ciudad de Porto Alegre viene soportando un intenso frío con temperaturas que bordean los 7 grados y no se descarta la caída de lluvias para las próximas horas.

EL DATO

Perú y Chile se enfrentarán este miércoles 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. Si hay empate en los noventa minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno y si persiste la igualdad, se definirá desde los penales.