Copa América: Selección Peruana realizó última práctica antes de enfrentar a Chile en Porto Alegre

La Selección Peruana quedó lista para enfrentar a Chile en la Semifinal de la Copa América 2019. El "Tigre" Ricardo Gareca definió el once titular que buscará hacer historia.

Las instalaciones del estadio Sesc del club campestre Protásio Alves de Porto Alegre albergaron a la blanquirroja en su última práctica de preparación para este Clásico del Pacífico.

El entrenador de la Blanquirroja retomó la buena costumbre de entrenar el mismo día del partido para afinar algunos apuntes tácticos, tomando en cuenta que en estos partidos de eliminación directa no existe el margen de error.

El "Tigre" seguirá apostando por el sistema 4-2-3-1 y los once que saltarán al campo del Arena do Gremio son Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Perú intentará llegar a una final de Copa América después de 44 años, pero antes deberá superar a La Roja que llega a este partido con el cartel de bicampeón tras sus conquistas en Chile 2015 y Centenario 2016.

"Perú es una selección muy fuerte, es una selección que se ha ido haciendo con las adversidades. Son muy fuertes los muchachos. Nos podrán superar pero el aspecto anímico es una parte fuerte del equipo.

En ese aspecto no estamos preocupados. No es un punto, no que a nosotros nos pueda preocupar. Los muchachos han ido mejorando, más allá de algún traspié, pero han sabido reponerse", señaló Gareca en la previa. ¡Vamos!