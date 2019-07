Perú vs. Chile: Reinaldo Dos Santos vaticinó que Carlos Zambrano cometerá un error [VIDEO]

Perú vs. Chile EN VIVO se enfrentan este miércoles por la noche en el Arena Do Gremio de Porto Alegre por un lugar en la gran final de la Copa América 2019. Ambas selecciones volverán a protagonizar una nueva edición del ‘Clásico del pacífico’.

Por ello, durante el programa ‘En boca de todos’ de América Televisión el brasileño Reinaldo Dos Santos vaticinó los hechos que ocurrirán en el encuentro de esta noche y dejó preocupado a todos cuando se refirió sobre Carlos Zambrano

Y es que Dos Santos señaló que el ‘León’ cometerá un error durante el encuentro ante Chile de esta noche: "Infelizmente va a cometer un error, ojalá el error no cueste, creo que el error no va a costar, creo, pero sí he visto que comete un error hoy. Es un error en el partido que puede costar un gol, no una expulsión".

Por otro lado, dejando más tranquilos a los televidentes de este programa, Reinaldo Dos Santos dejó que claro que Paolo Guerrero convertirá un gol tras un pase de Christian Cueva: “Paolo Guerrero anotará un gol con pierna derecha con pase de Cueva”.

Como se recuerda, Carlos Zambrano fue expulsado tras una terrible patada ante Charles Arangüiz en el encuentro ante Chile por la semifinal de la Copa América 2015 jugada en el país sureño.

Por otro lado, Paolo Guerreropodría convertir su segundo gol de esta Copa América tras su tanto convertido en la goleada 3-1 ante Bolivia de la segunda fecha de la fase de grupos.