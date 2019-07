Raúl Ruidíaz bromeó sobre su gol con la mano en el Perú vs Brasil del 2016

Otra vez Brasil. Perú volverá a jugar ante el 'Scratch' en una Copa América y es inevitable que no le hagan recordar sobre su gol con la mano a Raúl Ruidíaz, aquel que provocó uno de sus peores fracasos a su próximo rival en la final: la eliminación en la fase de grupos de la Copa América Centenario.

"Ahora hay VAR", afirmó sonriendo Ruidíaz sobre la imposibilidad de repetir aquel gol que significó el 1-0, clasificación de Perú a cuartos de final de la Copa América Centenario y la eliminación de Brasil.

Un día después de una de las noches más gloriosas en la historia de la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz se sinceró sobre el impacto que tiene golear a Chile y estar a un partido de quedar en la historia del fútbol peruano.

"Aún no me lo creo. Estamos a un paso nada más de poder regalarle una alegría a nuestras familias y a todo el país, una Copa América más. Vamos a trabajarlo para que se pueda hacer".

Eso sí, Ruidíaz aclaró que "hay que tomar con mucha tranquilidad" el pase a la final de la Copa América 2019. "Si bien es cierto que hemos logrado algo muy importante después de muchos años, creo que estamos conscientes y tranquilos de que falta un paso más para la gloria. Más allá de que algunos los den por campeón (a Brasil), hay que jugarlo con los pies sobre la tierra", matizó.

Raúl Ruidíaz consideró la goleada ante Brasil como un punto de inflexión para Perú. "Creo que contra Chile y Uruguay hemos demostrado actitud, garra, humildad y ser muy solidarios. La clave de esto va a ser mantenerlo y dejar todo en la cancha, así como fue el partido ante Chile", aseguró.

Aunque su papel ha sido testimonial en la Copa América 2019 (apenas jugó 5 minutos ante Uruguay), el goleador del Seattle Sounders afirmó que se encuentra capacitado en caso así lo considera Ricardo Gareca.

"Yo estoy preparado al cien por cien por si me toca la oportunidad. Todos estamos muy contentos de que el equipo gane. Me preparé una semana solo para la definición de penales contra Uruguay porque sabía que me iba a tocar. Esto es lo que refleja el grupo. Más allá de quien juegue, todos nos apoyamos", concluyó.

EL DATO:

Raúl Ruidíaz anotó el segundo penal de Perú en la definición ante Uruguay por el pase a las semifinales de la Copa América 2019.