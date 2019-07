Hugo Sotil sobre Edison Flores: "Usa la camiseta número 20 como lo hacía yo"

Crédito: Juan Carlos Estevez

Hugo Sotil, conocido popularmente como el ‘Cholo’, no necesita de una gran presentación pues su nombre es una marca propia que lo representa y que nadie debería olvidar. Sotil es un exfutbolista de la Selección Peruana, que dicho sea de paso, fue uno de los que más brilló en el extranjero en su época de romance con el balompié.

Hoy, el ex seleccionado nacional opinó sobre la actuación de la ‘blanquirroja’ en la Copa América 2019, sobre todo, por el triunfo del equipo dirigido por el técnico Ricardo Gareca sobre la Selección Chilena, que nos dió el pase directo a la final de dicho certamen después de 44 años de agonía.

Sotil está emocionado, y con ese mismo sentimiento contó varios detalles de cómo pasa ahora sus días alejado de las canchas. El emblema de Perú contó que hay alguien muy especial para él dentro del cuadro nacional, a quien le tiene aprecio pese a no conocerlo en persona. El ‘Cholo’ tiene una afinidad con Edison Flores, quien lleva la 20, dorsal que cargó por el tiempo que estuvo en la ‘bicolor’ y por la cual tiene muchísimo respeto.

Hugo Sotil fue preguntado sobre la relación que existe entre él y el ‘Orejas’, pues varios hinchas los relacionan no solo por el actuar futbolísticamente hablando, sino por la humildad y sencillez que ambos emplean en su vida cotidiana. El exfutbolista mostró el aprecio que tiene hacia esta joven promesa.

“Ese muchachito es bueno con la pelota, anotó un golazo ante Chile, y claro que es gran jugador porque usa la camiseta número 20 como lo hacía yo con la selección. La gente lo quiere, se ha ganado el cariño de la hinchada porque es muy sencillo”, comentó Sotil quien se mostró contento con el desempeño de Flores en la Copa América.

Luego de esto, fue consultado sobre si ya había conocido al ‘Orejas’, a lo que respondió: “La verdad que no. Una vez solamente la vi a su mamá en una cebichería, creo que nos habían invitado a una producción sobre la selección. Yo me acerqué donde la señora y la felicité por la calidad de hijo que tiene, ella me agradeció muy amable. Espero pronto conocerlo al 'Orejas' y claro tomarnos una foto juntos. sería muy bueno”, finalizó.

Por otro lado, la leyenda comentó un recordado episodio que le tocó vivir en la final de la Copa América 1975, fechas por las cuales Perú había llegado a la final, pero él no estaba con la ‘bicolor’, sin embargo, no se quedó con los pies quietos.

“Bueno como ya lo he dicho, en ese tiempo no habían permiso de la FIFA para integrar la selección. El Barcelona de España no me daba permiso para jugar los partidos, así que yo quería jugar la final. Tomé un avión y viajé a Caracas donde era la final ante Colombia. Cuando mi club se enteró, mandó a un dirigente para que estuviera al tanto de lo que hacía y me regresara pronto, porque estábamos en pleno campeonato español”, expresó Hugo Sotil.

Finalmente, y de una manera muy sentida, el ‘Cholo’ Sotil se refirió a su amistad con Teófilo Cubillas, con quien compartió varios gratos momentos vistiendo la camiseta de la ‘blanquirroja’. “A mi compadre lo quiero mucho, ya no está en el Perú y no lo veo. Lo quiero mucho, tú sabes, tantas anécdotas que te hemos contado de nuestra etapa de futbolistas”, todo lo anterior lo expresó con lágrimas en los ojos dejando a entender la gran cercanía que ambos tienen.