Carlos Zambrano y una Copa América Brasil 2019 para el recuerdo: es uno de los mejores de la selección peruana

De una excelente performance, a Carlos Zambrano le espera el último objetivo —momentáneo— de esta Copa América Brasil 2019: darle seguridad a la selección peruana esta tarde ante Brasil.

No será fácil, ya que el zaguero de la selección peruana enfrente tendrá a Firmino y Gabriel Jesús como rivales en la final de la Copa América Brasil 2019; no obstante, al defensa se le conoce por ser un tipo de retos y que no se queda recordando lo pasado.

Carlos Zambrano de a pocos se ha ido consolidando y, más allá del resultado de hoy, el “Tigre” Gareca lo seguirá convocando para las Eliminatorias. Es su mejor futbolista en la defensa y, además, se encuentra con la cabeza fría. Ha logrado la madurez necesaria.

"Aún no hacemos historia, falta un poco más", fue el comentario Carlos Zambrano a "América Televisión" luego de la goleada 3-0 a Chile. El "Kaiser" es uno de los mejores de la selección peruana en la Copa América Brasil 2019.

En la presente Copa América Brasil 2019, Carlos Zambrano ha disputado cuatro partidos con la selección peruana. Solo no jugó en la derrota ante Brasil (5-0) por lesión. Hoy recién lo enfrentará.

Finalmente, Carlos Zambrano se refirió a su compañero de zaga: Luis Abram. "Abram, tremendo jugador, pero no solo él, todo la defensa. Con Lucho (Luis Advíncula) y Trauco hacemos una gran defensa (…) Gallese es un tremendo arquero, la gente es a veces muy injusta. Todos se equivocan en el fútbol como en la vida".