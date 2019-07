Lo que afrontará la selección peruana tras haber sido subcampeón de América en Brasil 2019

La selección peruana cerró su participación en la Copa América 2019 con un subcampeonato tras caer por 3-1 ante Brasil. Los dirigidos por Ricardo Gareca arribaron la mañana del lunes 8 de julio para dirigirse a sus respectivas ligas.

No obstante, algunos elementos de la 'Bicolor' como Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Alexander Callens, se quedaron en Brasil para unirse a sus equipos. El 'Depredador' viajó a Porto Alegre para iniciar los entrenamientos con Inter, mientras que el 'Genio' llegará a la plantilla de Flamengo para ganarse un lugar.

Por su parte, Callens partirá desde Brasil hacia Estados Unidos. El futbolista del New York City no pudo disputar un solo minuto con la 'Blanquirroja', pero ello no lo desmotiva para seguir consolidándose en la institución norteamericana para la próxima temporada.

Concluido el certamen desarrollado el presente año en el país de la Samba, a la selección peruana le depara una serie de retos: ya tiene pactados tres amistosos, pero la intención es cerrar un par más para llegar 'finitos' al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

A través de su cuenta de Twitter, la selección peruana confirmó los duelos amistosos ante Brasil y Uruguay. El primer choque será ante la 'Canarinha' el próximo 10 de setiembre en Los Ángeles, exactamente en el United Airlines Field.

Por su parte, ante los 'orientales' tendrá un doble choque para octubre: jueves 10 en Montevideo y la vuelta el lunes 15 en Lima. Estos rivales nos ayudarán a medirnos de cara al inicio de la primera rueda de las Eliminatorias para Qatar 2022.

Justamente, esta larga competición empezará en marzo de 2020: en dicho mes se jugará las dos primeras fechas. Luego se tendrá que esperar unos meses para para completar hasta la fecha 8: Setiembre (3 y 4), Octubre (5 y 6) y Noviembre (7 y 8).

En el año 2021, se terminará la primera rueda e iniciará la segunda. Esto ocurrirá en marzo del señalado año (9 y 10). Luego, junio será testigo de las fechas 11 y 12, mientras que setiembre de las 13 y 14. Octubre será la 15 y 16, y finalmente, en noviembre se cerrarán las 17 y 18.

En caso la selección peruana acceda al repechaje, se tendrá que esperar hasta marzo de 2022, fecha en que se decidirá el último cupo de Sudamérica para el Mundial, evento que empezará el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre.