Miguel Trauco: “En este nivel las cosas se definen por detalles, Brasil es justo campeón” [VIDEO]

La Selección Peruana no pudo quedarse con el título de la Copa América 2019, pues perdió en la final con Brasil. Sin embargo, el equipo de Ricardo Gareca volvió a mostrar ese estilo resaltante y tuvo puntos altos dentro en distintos sectores, siendo Miguel Trauco uno de los mejores a lo largo del torneo. Ya en frío, el lateral izquierdo analizó lo sucedido la tarde de ayer.

En entrevista exclusiva para Líbero, Gustavo Peralta visitó al habilidoso jugador en su casa en Brasil, luego de unirse esta mañana a los entrenamientos de Flamengo. “Contento por lo que se dio, no nos quedamos con el primer puesto, pero estamos tranquilos por lo conseguido y por el cariño de la gente, que lo asimiló muy bien”, explicó Miguel Trauco en el inicio.

El lateral confesó que el objetivo era darle una mayor alegría a todos los hinchas que siempre los alientan. “Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo a los que confiaron en nosotros. También hacemos todo por ellos, porque mediante el fútbol la gente cambia de ánimo y eso para nosotros es lo más gratificante”, añadió.

A la vez, el ex Universitario detalló lo que se vivió en la final, en cuanto al desempeño de Perú. “Tuvimos errores puntuales, en este nivel se definen las cosas por detalles y creo que Brasil fue un justo ganador. Hay que darle los méritos, ya está. Queda voltear la página y seguir trabajando. No nos podemos estancar en esto”, dijo Miguel Trauco.

Y sobre su actuación en específico durante el partido y la Copa América 2019, que ha sido elogiado: “Traté de hacer lo mejor ante los complicados rivales. He ido de menos a más, con la selección es algo especial. Siempre ha podido sobresalir y espero seguir manteniendo ese nivel. Agradecido con el profe que me respalda a pesar de no tener continuidad”.

Finalizando en el tema de la Selección Peruana, confesó que está feliz porque Ricardo Gareca se mantiene como entrenador, además que la inclusión Juan Cominges fue importante, pues tenían a alguien en quien confiar. “Ahora tenemos la valla en alto, el fútbol es exigencia y competencia, así que toca seguir. Eso es normal, uno siempre quiere llegar a instancias finales y ganar títulos”, sentenció.

De la misma, Miguel Trauco afirmó que su futuro todavía está en Flamengo, club con el que tiene contrato hasta diciembre de este año. “No tengo en mente ir a una liga, solo puedo analizar con mi representante y ver que pasa”, aunque sí dejó en claro dónde quiere terminar su carrera: “Espero hacerlo en Universitario, equipo del que soy hincha y de donde tengo un grato recuerdo”.