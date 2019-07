Germán Leguía: “Claudio Pizarro llegó al Bayern Múnich solo por sus conexiones” [VIDEO]

La Selección Peruana llegó a nuestro país luego su gran participación en la última Copa América donde quedó como subcampeón de este torneo al perder la final ante Brasil por 3-1 jugado en el mítico Maracaná.

Sin embargo, la performance del cuadro peruano sigue siendo tema de debate en los principales programas deportivos. Este fue el caso de Fox Sports Radio Perú donde Germán Leguía fue invitado como panelista para ser protagonista del candente debate.

El ex dirigente de Universitario dejó algunas polémicas frases entre las cuales enfiló contra el delantero nacional, Claudio Pizarro. Dentro de la discusión sobre el por qué algunos jugadores peruanos no dieron el salto a los principales equipos del mundo, Germán Leguía apuntó lo siguiente.

“¿Dime porque Pizarro llegó al Bayern Múnich y no Paolo Guerrero que para mí es más jugador que Claudio? Todo es conexión, todo es conexión. ¿Llegó al Chelsea y cuánto tiempo duro? No duró. Regresó al Bayern y ahí volvió a jugar”, señaló el ex jugador de Universitario.

Ante este comentario, el panelista Péter Arévalo increpó a Leguía con la siguiente pregunta: ¿Tu estas diciendo que Claudio Pizarro tiene mejores conexiones que otros? A lo que Leguía respondió: “Claro que sí”.

Minutos antes el popular ‘Cocoliche’ volvió a dejar una polémica opinión comparando a Luis Advíncula con Dani Carvajal. Leguía señaló que el peruano debería estar jugando en el Real Madrid y no en el Rayo Vallecano.