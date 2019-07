¡Así no es! Claudio Pizarro le dio "Like" a una publicación que destruye a Ricardo Gareca y Raúl Ruidíaz

La herida sigue abierta. Claudio Pizarro, exdelantero de la Selección Peruana, le dio "Like" a una polémica publicación en redes sociales que habla mal de Ricardo Gareca y de Raúl Ruidíaz.

Luego de perder la final de la Copa América contra Brasil, el usuario identificado como @Josue19970 subió un post afirmando lo siguiente: "Cuan necesario hubiera sido Claudio Pizarro en los últimos 25 minutos contra Brasil. Perú intentó jugar por arriba, pero no se aprovecharon los centros enviados al área rival".

Hasta ahí, digamos que todo bien, es una opinión respetable. Pero esas palabras solo fueron una introducción. La dura crítica contra el "Tigre" y la "Pulga" vino después con unas extensas líneas.

"Finalmente, este episodio de la Copa América se terminó, una vez más Ricardo Gareca se equivocó. Cuan necesario hubiera sido Claudio Pizarro en los últimos 25 minutos contra Brasil en la final, hubo muchos centros en el área que no fueron bien aprovechados.

No tenemos un delantero completo como Claudio Pizarro, quien con casi 41 años es el único futbolista peruano que juega en una de las 5 grandes ligas europeas, sin embargo Gareca prefirió a Ruidíaz que juega en la MLS y la terminó de malograr. La Pulga se perdió, como de costumbre, en el campo de juego y su presencia alivió a los jugadores brasileños que vieron su ingreso como una compensación a la expulsión de Gabriel Jesús.

El disparate de Ricardo Gareca nos llevó a recibir un tercer gol y la derrota por 3-1 contra Brasil en la final. Con 10 hombres, Brasil pudo obtener una victoria por goleada, pero gracias a Dios no estuvieron finos".

El atacante del Werder Bremen leyó detenidamente la carta abierta y no dudo en apretar el "me gusta" en su dispositivo móvil en un gesto que ha alimentado una polémica que en las últimas semanas se había apagado por la euforia de la Copa América.

Jamás me Autoexcluí de la Selección....

Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión..

Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...