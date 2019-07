André Carrillo partió a Europa en medio de su futuro incierto

Tras quedar subcampeón en la Copa América 2019 con la Selección Peruana y antes de partir a Europa para pasar sus últimos días de vacaciones, André Carrillo confesó que aún no sabe en qué equipo jugará la temporada 2019-2020 pues su futuro aún es incierto.

"Por el momento estoy de vacaciones, no lo he pensado aún. Ya vendrán cosas más adelante y las analizaré", señaló André Carrillo al ser consultado sobre su futuro. La ‘Culebra’ aún no sabe si regresará al Benfica, club dueño de su carta pase, o finalmente se quedará en el Al Hilal.

Sobre la participación de Perú en la Copa América, Carrillo fue claro al señalar: "Nos quedamos contentos con el trabajo que hicimos. El grupo estuvo fuerte a pesar de algunas adversidades, supimos salir adelante y llegar a la final".

Si bien es cierto André Carrillo aún no sabe en dónde jugará la próxima temporada, tampoco es que no tenga ofertas. Ahora mismo el Al Hilal pelea por retenerlo, el único problema es el tema económico porque Benfica pide 15 millones por la compra del jugador y los árabes ofrecen 13.

A Al Hilal se acaba de sumar el interés del histórico club belga Anderlecht. El equipo con más títulos en la liga de Bélgica presentará de manera formar una oferta por el peruano, eso si, saben que Benfica no aceptará menos de 15 millones por la compra del pase de Carrillo.

André Carrillo tiene hasta los primeros días de septiembre para conseguir nuevo equipo. En diferentes ligas de Europa se cierra el mercado de pases el 2 del mes mencionado, mientas que en algunos países solo se puede fichar hasta el 31 de agosto.