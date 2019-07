Ricardo Gareca a Líbero sobre video de Cueva y su incidente: "Debemos saber qué es lo que pasó" [VIDEO]

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló en exclusiva con Líbero sobre la participación de la 'Bicolor' tras la Copa América 2019. Sin embargo, uno de los puntos por los que fue consultado fue el reciente incidente que protagonizó Christian Cueva, quien aparece orinando en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez.



Líbero requirió la opinión del estratega argentina sobre este hecho, aunque precisó que no conocía mayores detalles. No obstante, dijo que, de comprobarlos, adoptará una decisión que permita que haya un clima bueno en la Selección.

"No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen (...) En estos momentos, si me pregunta, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado con lo que tiene que ver con la planificación, hablar con representantes, el comienzo de las ligas. Si han sucedido acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la Selección", indicó el 'Tigre'.

Tras ello, reveló que espera que este hecho no tenga una repercusión mayor. Sin embargo, dio a entender que, de comprobarlo, analizarán a profundidad la situación de Cueva.



Si esto es así como me dicen y como empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la Selección se encargue de cosas mejorar e imágenes mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Me interesa y ojalá que esto no tenga la repercusión que tenga que tener. Debemos saber qué es lo que pasó

Es importante recordar que el video de Cueva fue propalado por el programa de Magaly Medina y exhibió al volante de Santos en estado de ebriedad y miccionando en los autos del aeropuerto Jorge Chávez.



Cueva en Lima

Christian Cueva se encuentra aprovechando sus días libres en Lima antes de enrolarse con Santos. Él volvió con la delegación nacional tras lograr el subcampeonato de la Copa América 2019.