Eddie Fleischman molesto con Christian Cueva: "Le han dicho que se tome la semana, y se la está tomando" [VIDEO]

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, acaba de terminar su pase en la Copa América 2019, llevándose junto a sus demás compañeros y de la mano del técnico Ricardo Gareca: la medalla de plata por el segundo lugar de la competencia. El futbolista sin embargo, recibió duras críticas tras algunas acciones protagonizadas en el cumpleaños de Carlos Zambrano, post Brasil 2019.

‘Aladino’, fue duramente criticado tras dejarse ver en videos del cumpleaños del ‘León’ Zambrano, en estado de ebriedad; además, posterior a esto fue captado por cámaras de un programa de espectáculos en un bochornoso episodio a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez, en donde miccionó a vista y paciencia de quienes por esas horas transitaban en el lugar.

El deportista fue criticado por cientos de personas, y respaldado por otra gran cantidad de seguidores. Sin embargo, no se salvó de las críticas por uno de los personajes más conocidos del mundo del periodismo deportivo: Eddie Fleischman; quien en el programa en donde es panelista, realizó duras críticas en contra de Christian Cueva.

En el marco del fin de la Copa América, los integrantes de este programa de Fox Sports, opinaron sobre la permanencia de ‘Aladino’ en el Perú, y por qué hasta el momento no ha viajado a Brasil para reintegrarse a su club. Sobre esto Fleischman dijo: "Yo me pregunto: un jugador que no logra alcanzar el nivel que satisfaga al técnico y por eso no es titular, ¿dónde tendría que estar hoy?".

Posterior a esto agregó:"A Cueva le han dicho que se tome la semana, y se la está tomando". Visiblemente exaltado, el periodista comparó al actual volante de la Selección Peruana con el exfutbolista Chemo del Solar. "Yo me acuerdo cuando era jugador en España, a Chemo del Solar venir de vacaciones acá y no comerse un helado porque subía 500 gramos y no podría rendir en la pretemporada, y en pleno torneo brasileño, ¿el señor dónde está y haciendo qué?", sentenció.

Por otro lado dijo: "Lo que yo espero de distinto es la actitud profesional del jugador. Christian Cueva perdió su titularidad en Sao Paulo y pidió por redes sociales salir del club y lo mandaron a Rusia; nunca logró ser titular, y al no lograrlo volvió a manifestar en redes el descontento y volvió a Brasil donde todos dijimos: es su lugar en el mundo, ahí es donde más destacó. Llegó al Santos como el fichaje más caro en su historia y nunca fue titular. Ahora, viene de la Copa América, le dan descanso, ¿se está tomando el descanso?".

Finalmente, Eddie Fleischman no tuvo la misma opinión que sus compañeros de panel, pues algunos apoyaban la decisión de Christian Cueva (de quedarse en nuestro país y tomar el descanso que le dieron), pero otros dieron su respaldo al futbolista. Fleischman como última reflexión dijo: "Yo tengo mi opinión sobre lo que es un buen profesional y un mal profesional, es mi opinión".