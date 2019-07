¡Sorpresa! Pedro Gallese reconoció que tiene propuestas y que las maneja Veracruz

Pedro Gallese es el arquero titular de la Selección Peruana desde el año 2015. Su crecimiento y consolidación es en parte al buen trabajo realizado por Alfredo Honores, quien sorpresivamente fue separado del comando técnico de Ricardo Gareca luego de la Copa América Brasil 2019.

El golero de Alianza Lima lamentó la noticia y reveló algunos detalles de su relación con el preparador de arqueros. Gallese contó que Honores fue una de las personas que más lo ayudó en los momentos complicados.

"Alfredo (Honores) me llamó antes que salga a la prensa y me dijo que no iba a seguir. Él está tranquilo, está bien. Él era pieza clave en la selección, pero seguro tendrán sus razones o tendrá sus razones él, no hablamos por qué salió.

Convivimos mucho, siempre me apoyó, hace bien su trabajo y le deseo lo mejor donde le toque estar, seguro ofertas no le van a faltar porque es un gran profesional, pero la decisión es de la FPF y ya verán a quien van a llevar", señaló a TV Perú Deportes.



"Nos están mirando con otros ojos"

Gallese ya piensa en las próximas Eliminatorias que inician en marzo del 2020. El portero de la Selección aseguró que la buena campaña de Perú en la Copa América hará que los rivales no los vuelvan a subestimar.

“La Eliminatoria va a ser bastante dura porque ahora todos los equipos saben que jugamos bien, no damos ninguna pelota por perdida y siempre vamos a proponer. Los rivales se van a preparar el doble y ya no se van a confiar tanto como a veces pasaba, nos están mirando con otros ojos y nosotros lo sabemos”, afirmó.

Quiere ser campeón con Alianza Lima

Gallese aseguró que está muy concentrado en hacer una gran campaña con Alianza Lima. Su objetivo a corto plazo es clasificar a la final y salir campeón con la camiseta blanquiazul.

"Las ofertas las está manejando Veracruz, yo solo pienso en salir campeón con Alianza y después ya se verá. Me gustaría ir a una liga donde me sienta cómodo y donde pelee por cosas importantes", manifestó.

El arquero de 29 años será titular este viernes ante Sporting Cristal por la segunda fecha del Torneo Clausura. Matute será escenario de un partido con sabor especial: "Nosotros no podemos salir pensando en las finales perdidas el año pasado porque nos podemos pasar de emociones. Jugaremos como lo venimos haciendo y el resultado se va a dar".