¡Conoce el fixture de las chicas! FPF respaldó a la Selección Femenina para los Juegos Panamericanos Lima 2019

Integrantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), liderados por el presidente de la institución, Agustín Lozano, llegaron al Complejo Deportivo Videna – Chincha para observar los trabajos de la Selección Peruana Femenina con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El grupo dirigido por el profesor Doriva Bueno concentra desde el miércoles 10 al domingo 21 de julio en el mencionado complejo. Durante este tiempo, las seleccionadas nacionales ajustan detalles para su debut frente a su similar de Argentina.

Respaldo total

Durante la visita, Agustín Lozano, presidente de la FPF, compartió un almuerzo con las deportistas y el comando técnico. Posteriormente, tuvo una charla con las futbolistas para expresarle su total apoyo y confianza en esta importante competencia que estamos a puertas.

La Selección Peruana Femenina retornará a Lima, este domingo 21. El día martes entrenarán en el Complejo Deportivo de la Videna (San Luis) por la mañana y en la tarde, se dirigirán a la Villa Panamericana – Villa El Salvador (Centro de Alojamiento que albergará a más de 10 000 deportistas).

Nuestra @SeleccionPeru Femenina continúa sus entrenamientos en el Complejo Deportivo Videna - Chincha con miras a su debut en los @Lima2019Juegos. ¡Arriba Perú! 🙌 pic.twitter.com/lzVDkw6nez — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 17, 2019

Fixture del Fútbol Femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Fecha 1 (domingo 28 de julio)

10:00 horas: México vs Jamaica

13:00 horas: Paraguay vs Colombia

17:30 horas: Panamá vs Costa Rica

20:00 horas: Perú vs Argentina

Fecha 02 (miércoles 01 de agosto)

10:00 horas: México vs Paraguay

13:00 horas: Jamaica vs Colombia

17:30 horas: Panamá vs Argentina

20:00 horas: Perú vs Costa Rica

Fecha 03 (sábado 04 de agosto)

10:00 horas: Jamaica vs Paraguay

13:00 horas: México vs Colombia

17:30 horas: Costa Rica vs Argentina

20:00 horas: Perú vs Panamá

Clasificatorio (martes 6 de agosto)

10:00 – 15:00 horas: 4ª vs 4B – 3ª vs 3B

Semifinales (martes 6 de agosto)

17:30 – 22:30: 1ª vs 2 B – 1B vs 2A

Final Bronce (viernes 9 de agosto)

17:30 – 19:30 horas

Final Oro (viernes 9 de agosto)

20:30 – 22:30 horas