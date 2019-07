¡Quiere el oro! Mauricio Montes aseguró que la Selección Peruana brillará en Lima 2019

Con la esperanza de dejar el nombre del Perú en lo más alto, demostrando que el fútbol peruano se encuentra creciendo. Mauricio Montes, delantero de la Selección Peruana, habló sobre la participación de la Bicolor en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El delantero agradeció a Nolberto Solano, entrenador de la 'Bicolor', por la oportunidad de participar en un evento deportivo de gran magnitud y aseguró que vienen trabajando para mantener la misma idea de juego de la Selección de mayores, la que dirige Ricardo Gareca.

"El equipo va a buscar jugar bien al fútbol, siempre con la pelota al suelo, defenderse bien en el fondo y salir rápido al contragolpe. Muy parecido al equipo mayor. La idea es mantener la identidad del fútbol peruano", expresó el atacante.

Es la primera vez que Perú será anfitrión de un evento importante, la expectativa por Lima 2019 va creciendo con el pasar de los días. Los deportistas nacionales quieren dejar todo por regalar una medalla a su país.

"Por lo que estoy viendo hay mucha expectativa. Sabemos que es una gran competencia y, eso, nos motiva aún más. Vamos a compartir en la inauguración con otros deportistas importantes en un espectáculo que, por lo que vi antes, es lindo. Sabemos que lo vamos a disfrutar", expresó el delantero de Ayacucho FC.

EL DATO

Mauricio Montes anotó 10 goles en la Liga 1, es uno de los goleadores del torneo peruano.

¿Cuál es el fixture de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019?

La Selección Peruana iniciará su participación en Lima 2019 frente al complicado combinado uruguayo el próximo lunes 29. Conoce todos los detalles del fixture de la 'Bicolor' a continuación.

Fecha 01 (lunes 29 de julio):

10:00 horas: Panamá vs México

13:00 horas: Ecuador vs Argentina

17:30 horas: Jamaica vs Honduras

20:00 horas: Perú vs Uruguay

Fecha 02 (jueves 01 de agosto):

10:00 horas: Panamá vs Ecuador

13:00 horas: México vs Argentina

17:30 horas: Jamaica vs Uruguay

20:00 horas: Perú vs Honduras

Fecha 03 (Domingo 04 de agosto):

10:00 horas: México vs Ecuador

13:00 horas: Panamá vs Argentina

17:30 horas: Honduras vs Uruguay

20:00 horas: Perú vs Jamaica