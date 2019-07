Christian Ramos sobre su no convocatoria a la Copa América: “Me dolió muchísimo” [VIDEO]

Christian Ramos, recientemente incorporado a las filas de Universitario de Deportes, habló sobre muchas dudas que los peruanos tenían sobre su paso por el fútbol de Arabia Saudita, pero sobre todo, sobre su no convocatoria con la Selección Peruana a la Copa América 2019, en donde de la mano de Ricardo Gareca, logramos hacernos del segundo lugar.

Ramos concedió una entrevista a Movistar Deportes, en la cual aclaró varias dudas que sus seguidores tenían. El defensa peruano empezó la entrevista comentando el motivo de la decisión que tomó al ir a jugar por el fútbol de Arabia, sobre lo cual dijo: “Todo el mundo sabe que es por el tema de que en Arabia es muy fuerte el tema económico, y bueno, porque también es una cultura que no se conoce, hay muy buenos jugadores allá”.

La ‘Sombra’ reconoció la importancia que tuvo el experimentar con otro ritmo de juego, tal y como lo es el deporte en ese país. Ramos no menospreció su paso por el Al-Nassr, y se mostró agradecido por la oportunidad. “Creo que fue una buena experiencia, te deja sus enseñanzas, y de eso saco una buena conclusión”.

Christian Ramos no fue convocado por Ricardo Gareca para la Copa América 2019

Sin embargo, todo lo anterior y su poca continuidad en los clubes en los cuales estuvo, fueron parte de la decisión que tomó el técnico de Perú, Ricardo Gareca, para no tenerlo en cuenta en la última Copa América 2019. Christian Ramos no venía registrando continuidad ni minutos en su club, cuestión que lo alejó de la ‘Blanquirroja’.

Ramos, al ser consultado sobre si le dolió el hecho de no ser llamado por el ‘Tigre’ Gareca, respondió: “Obviamente que sí me dolió, me dolió muchísimo la verdad. Lo asimilé de la mejor manera, felizmente estuve acá en Lima, estuve con mi familia, hace mucho que no pasaba tiempo con mi familia aquí. Traté de visitar y de que me visite todo el mundo para que ese dolor no sea tan largo”, acotó.

El defensa, sin embargo, no fue ajeno a la participación de Perú en este torneo, y elogió la elección de Ricardo Gareca, quien pese a no haberlo llamado, hizo un buen papel con la ‘Bicolor’ en el torneo continental: “Solo sé que él (Ricardo Gareca) llamó a los que él cree, o creía en ese momento que estaban mejor, y no defraudó porque mira la tremenda copa que hicieron”.



Por último, Christian Ramos se mostró optimista con su ingreso a Universitario de Deportes, y dijo que será una oportunidad muy grande para demostrarle su talento a Gareca y volver a ser convocado, aunque no será tarea fácil.

“Si no juego me va a costar el doble, por eso primero me tengo que concentrar en Universitario, en jugar, en destacar, y después sé que va a costar, me va a costar regresar a la selección porque volvió Carlos (Zambrano), está Miguel (Araujo), ya no hay un universo de dos o tres centrales, hay cinco o seis, que al que le tocó dio la talla, por eso va a ser difícil, uno se da cuenta desde afuera que va a ser difícil”, sentenció.