Paolo Guerrero explicó el éxito de Ricardo Gareca en la Selección Peruana

Ricardo Gareca tiene encandilado a todo el Perú. Desde su llegada en marzo del 2015, el entrenador argentino manifestó su confianza en el jugador peruano y ha sabido ganarse a todo el país con palabras y hechos: una histórica clasificación a un Mundial luego de 36 años y una final de Copa América.

Ahora bien, el éxito de Ricardo Gareca en la Selección Peruana no puede explicarse sin su buena relación con los jugadores nacionales y, sobretodo, el respeto, admiración y aprendizaje que les genera a todos, como lo reconoce Paolo Guerrero.

En una entrevista con Fox Sports Radio, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana llenó de elogios a Ricardo Gareca, a quien destacó como un motivador como pocos.

"El profesor Gareca, ¡uf! Nos inspira muchas confianza, tranquilidad". Con dichas palabras arrancó Paolo Guerrero su serie de elogios a su seleccionador. "Sus charlas son muy motivadoras. Estamos muy felices con él", abundó.

En esa misma línea, el delantero del Internacional destacó el carácter de Ricardo Gareca. "Cuando nos tiene que llamar la atención, nos la llama", explicó, seguramente en referencia a la goleada recibida ante Brasil en la fase de grupos de la Copa América 2019.

"Nos hemos vuelto seguidores del profesor", reveló Paolo Guerrero, en referencia a Gareca, un técnico con unos métodos y una sabiduría que ha hecho mejores a sus jugadores.

Aquello lo sabe y lo reconoce Paolo Guerrero que esbozó una explicación sobre el éxito de Ricardo Gareca en la 'Bicolor'. "Es de los que nos habla mucho, nos corrige, tenemos charlas individuales donde nos pasa sus comentarios. Quizá sea por eso el éxito de la selección", puntualizó.

Paolo Guerrero en la era Gareca

El goleador de 35 años alcanzó su pico de rendimiento con el argentino en la Selección Peruana. Es el máximo anotador en el ciclo del argentino con 17 tantos. Además, fue la gran figura de Perú en las Eliminatorias Rusia 2018 y alcanzó el récord de máximo goleador histórico de la 'Bicolor' con el 'Tigre' en el banco.

¿Paolo Guerrero a Boca Juniors?

En Fox Sports Radio, a Paolo Guerrero le preguntaron sobre los rumores de Boca Juniors y aclaró que solo es hincha de Alianza Lima. ¿El por qué de sus palabras? Para no cerrarse las puertas a River Plate, otro club que le nombraron. El peruano dejó en claro que le gusta el fútbol argentino y no mostró preferencias ante un posible destino futbolístico. Simplemente quiere ser parte de la pasión única que significa el fútbol en dicho país.

"En Argentina he sido simpatizante de River Plate y de Boca Juniors, pero uno nunca sabe. El fútbol es el momento, dónde te gustaría jugar. Yo creo que tengo mucho rato para jugar al fútbol. Hoy en día soy consciente que el fútbol es mi vida, mi pasión. No quisiera dejarlo de hacer. Me siento muy bien. Sin dolores. Y quién sabe algún día juegue en Argentina. Es un deseo mío que en algún momento pasar", sentenció.