Paolo Guerrero sobre el VAR: "A nosotros nos perjudicó ante Venezuela" [VIDEO]

En la memoria de Paolo Guerrero aún está aquel partido ante Venezuela en el partido inaugural de la Copa América 2019. El capitán de la Selección Peruana se pronunció sobre dicho encuentro, pero, sobre todo, sobre el uso del VAR.

“No me gustó cómo se usó el VAR en la Copa América. Creo que perjudicó a Argentina en el partido ante Brasil y a nosotros ante Venezuela”, declaró Paolo Guerrero para Fox Sports Argentina sobre el uso de la tecnología en Brasil 2019.

Luego, Paolo Guerrero señaló que se debe ir aceptando al VAR como partee del fútbol mundial: “Más allá de que se hayan tomado decisiones aceptables, ns está perjudicando a todos los equipos, para mucho, enfría el partido. A veces te sacan situaciones del gol. Pero bueno, es parte del fútbol y tenemos que aceptarlo”.

Al ser consultado sobre la posible sanción que le podría caer a Lionel Messi tras llamar corruptos a la Conmebol, Paolo Guerrero evitó hablar sobre el tema porque no era parte. “Es complicado, no me gustaría opinar, porque luego me puede caer algo a mi. Yo ya estuve castigado injustamente”, apuntó.

En otro momento, Paolo Guerrero dejó en claro que le queda mucho tiempo para jugar al fútbol. “Un jugador siempre anhela pasar por equipo grandes. Me queda mucho rato en el fútbol y por su puesto que me gustaría jugar en Argentina”, dijo el 9 de Perú para el programa argentino mencionado en los primeros párrafos.

Messi explotó contra el VAR tras el partido del tercer y cuarto puesto

"No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa... La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute de fútbol, del show y arruinan todo esto", dijo el argentino.

Conmebol protestó contra Messi

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de a Copa América", señalaba una parte del comunicado.