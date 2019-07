Prensa brasileña afirma que Paolo Guerrero no será titular en el clásico ante Gremio

El Brasileirao se pone de candela este sábado cuando Internacional de Paolo Guerrero y Gremio protagonicen el clásico gaucho desde las 5 de la tarde. El equipo del delantero peruano atraviesa por un gran momento luego que clasificara a la semifinal de la Copa Brasil el pasado miércoles al vencer en la tanda de los penales a Palmeiras.

Sin embargo, para este partido Odair Hellmann se plantea realizar varios cambios pensando en el choque de este miércoles por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional. Por ello, Paolo Guerrero junto a otras figuras del Internacional irían al banco de los suplentes teniendo en cuenta el duelo de mitad de semana.

“La mayoría de los titulares del Inter permanecerán en el banco de los suplentes. D'Alessandro y Guerrero, por ejemplo, se conservarán para el duelo con Nacional el miércoles para la ronda de los octavos de final de los Libertadores”, afirmó Globoesporte.

De esta manera, Paolo Guerrero tendrá un apropiado descanso luego de una seguidilla de partidos jugados tanto en la Copa América con la Selección Peruana, como con Internacional el pasado miércoles por la Copa Brasil ante Palmeiras.

Volvió a reconocer su hinchaje por Alianza Lima

El pasado jueves Paolo Guerrero fue entrevistado por la cadena internacional Fox Sports y volvió a dejar en claro su cariño por Alianza Lima. El delantero nacional respondió tajantemente cuando los entrevistadores argentinos le dieron a elegir entre Boca Juniors y River Plate.

“Soy hincha acérrimo de Alianza Lima. Es el único club del que puedo decir que siempre voy a ser hincha, más allá de que he pasado por clubes importantes. He sido simpatizante de los clubes por los que pasé, pero no he cambiado”, señaló Paolo Guerrero.