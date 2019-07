Aldair Fuentes y una confesión antes de los Juegos Panamericanos: "Me gustaría jugar más de volante"

Aldair Fuentes anotó un golazo en el último clásico ante Sporting Cristal que se jugó en Matute. El volante de Alianza Lima recuperó su lugar en el primer equipo gracias a la confianza de Pablo Bengoechea, quien sabe aprovechar sus condiciones físicas y técnicas.

"Demostraremos de qué estamos hechos"

Sin embargo, en la Selección Peruana Sub 23 que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Fuentes será ubicado en la defensa central por pedido de Nolberto Solano.

Fuentes confesó que en el mediocampo se siente más cómodo porque es su hábitat natural, pero aclaró que igual dejará la piel en la cancha en busca de una medalla para el país.

"Me gusta jugar más de volante, pero Nolberto Solano ya habló conmigo y me dijo que me va a usar de defensa. Ya nos mostró videos y nos pide salir jugando, filtrando pases entre líneas y tratando de abrir la cancha.

Eso se va a ir trabajando poco a poco, pues es la idea que tiene el profe. Creo que tenemos la posibilidad de demostrar de qué estamos hechos y obtener grandes objetivos, al igual que la Selección mayor", señaló.

El engreído de Bengoechea

Aldair Fuentes también tuvo palabras de elogio para el uruguayo Pablo Bengoechea luego de las prácticas de la Selección. El jugador de Alianza Lima dijo que está aprovechando la oportunidad.

"Conocía al profe Pablo Bengoechea y sé cuál era su sistema de juego. En la para vine trabajando de la mejor manera y ahora me está tocando jugar, cosa que aprovecho al máximo.

El gol que le anoté a Cristal fue muy importante porque abrimos el partido, ir al descanso con el marcador a favor es importante porque cambia el sistema de juego", manifestó.