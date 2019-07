Francisco 'Paco' Bazán: "Quizás mi estilo tan frontal lo han sentido agresivo"

Lima 2019 | La selección peruana femenina se prepara para su debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019: lo hará este domingo 28 de julio a las 8:30 p. m. en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. No obstante, la antesala no ha sido la esperada.

Y es que el presentador de televisión, Francisco Bazán, tuvo desafortunados comentarios hacia el plantel de la selección femenina, quienes habían solicitado el apoyo de la afición. "Las chicas del fútbol femenino han pedido que por favor llenen los estadios, que vayan a verlas", inició en primera instancia para luego agregar.

"Primero dejen de reclamar tanto y después ganen, por favor. Dios mío. Una lágrimas", refirió en el bloque deportivo que dirige. Sin duda alguna este hecho le ha generado una ola de críticas, no obstante, el ex portero decidió manifestarse a través de sus redes sociales.

"Carta abierta a la comunidad: dados [sic] tantos ofendidos por un comentario que refería a resultados de una selección nacional, pido disculpas si he agredido todo el esfuerzo que hacen todos los deportistas por desarrollar su disciplina", declaró.

"En adelante omitiré todo comentario negativo en relación a la selección femenina. Yo refería a estos resultado durante los últimos dos años. Quizás mi estilo tan frontal y de charla de vestuario lo han sentido agresivo. Pues no ha sido la intención", agregó.

Bazán explicó que su crítica no tenía un matiz de género: citó los logros que alcanzaron algunas mujeres de nuestro país. "Cómo deportista en la crítica o elogio no distingo si son hombres o mujeres. Al contrario con más mujeres quienes nos han dado más alegrías. Sofía, Kina, Seúl 88, etc".

Finalmente invitó a todos a acompañar a la selección peruana femenina para el duelo ante Argentina. "La cita para todos es este domingo 28 de Julio a las 8.30 pm contra la mundialista selección de Argentina en el estadio San Marcos . Llenemos San Marcos y disfrutemos de una fiesta patria con el triunfo de nuestra selección en nuestra fecha. ¡Arriba Perú!", concluyó.