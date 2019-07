La reflexión de Carlos Zambrano: "Jamás podemos ver la tarjeta roja"

Carlos Zambrano fue uno de los mejores jugadores de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019. El "León" puso garra en la defensa y ratificó que su presencia tiene que ser constante porque transmite experiencia y jerarquía.

"Si jugamos con 10 jugadores, perdemos"

El jugador de 30 años hizo una reflexión y aseguró que ahora controla mejor sus revoluciones, pero que no pierde ese juego fuerte que siempre lo ha caracterizado.

"Hace 10 años era mejor, ahora no corro tanto. El presente es totalmente distinto, uno de sus limitaciones y con lo poco uno que puede tener uno intenta nivelarlo con la experiencia. El temperamento lo voy a tener siempre, nadie me lo va a quitar. Uno tiene que ir controlando las emociones", señaló a Movistar Deportes.

"Perú no sabe jugar con 10, estamos muy mal y tenemos que aprender. No es lo ideal porque una expulsión siempre te va a perjudicar. Jamás podemos ver la tarjeta roja, ya que prácticamente el partido se pierde.

Lo hablamos siempre en el vestuario, lo recalcamos charlas antes, debido a que lo pensamos en todo momento. Somos un grupo y estamos par apoyarnos", agregó.

Quiere volver a la Bundesliga: "Ya le hice huacha a Lewandowski"

Asimismo, Zambrano habló de su presente y futuro. El defensa espera cambiar de aires y volver a la Bundesliga de Alemania. Clubes como Hamburgo y Colonia estarían interesados en sus servicios.

"Pertenezco al Dinamo Kiev, tengo que presentarme al club dentro de algunos días. Si sale una opción positiva de una liga interesante o sino igual a trabajar duro para ganarme un puesto en el club.

Alemania me encanta porque he jugado 9 años, se me hace fácil por el idioma, conozco la liga y a todos los delanteros de allí, pero esto del fútbol es un negocio y vamos a ver qué pasa. Ya le hice una 'huacha' a Robert Lewandowski en Múnich", afirmó.