Ricardo Gareca: "André Carrillo es un jugador para mejores ligas"

Ricardo Gareca fue claro al señalar que André Carrillo no tomó la decisión más correcta al renovar hasta el 2023 con el Al Hilal de Arabia. El entrenador de la Selección Peruana dijo que inclusive habló con él para que reflexione sobre su futuro.

"Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Creemos que André es un jugador para las mejores liga", señaló el "Tigre" a Radio Capital.

"Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes", agregó el estratega de la Blanquirroja, preocupado porque Carrillo tendrá que viajar aproximadamente veinte horas para sumarse a la Selección.

De otro lado, Gareca volvió a tocar el tema de Claudio Pizarro y remarcó que no lo tomó en cuenta porque no se estabilizó en un equipo y porque físicamente no estaba en las mejores condiciones.

"Lamentablemente, lo tuvimos en una época ya de grande y con algunas molestias. Él nunca pudo tener estabilidad. Por ejemplo, Jefferson en algún momento tuvo inconvenientes, pero después logró una estabilidad. Claudio nunca la pudo lograr. Por eso tuvimos que optar por no convocarlo", afirmó.

Finalmente, Gareca confesó que "me hubiera gustado tenerlo en su esplendor, en su mejor momento". El DT ya piensa en los próximos amistosos que disputará Perú en septiembre ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.