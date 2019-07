Joazinho Arróe se enfrenta en las redes sociales a Paco Bazán por sus polémicas declaraciones

El ex jugador de fútbol y el actual conductor de televisión, Francisco 'Paco' Bazán, tuvo unos desatinados comentarios con respecto a la selección femenina de fútbol, en donde pedía que empiecen a ganar los partidos y las calificaba como ‘una lagrima’.

A raíz de esto el jugador de Real Garcilaso, Jhoel Herrera, se vio en la necesidad de mostrar su postura con respecto al tema y utilizó su cuenta de twitter para escribir unas largas líneas en donde mostraba su rechazo a lo manifestado por Bazán.

Joazinho Arróe respondé a Paco Bazán

La publicación que tuvo mucha acogida entre los seguidores de la red social, dio pie para que otros deportistas del medio opinen y uno de ellos fue el jugador de Alianza Lima, Joazinho Arroe que manifestó su apoyo a Herrera.

'Paco' Bazán no tardó en responder al jugador ‘blanquizul’ y hacer recordar un bochornoso episodio que protagonizó Arróe cuando pertenecía al Sport Boys. Joazhiño no se quedó callado entraron en dimes y diretes, que terminó con el bloqueo del futbolista al conductor de tv.

Disculpas de Paco Bazán

El ex Universitario de Deportes expresó las disculpas del caso mediante su cuenta de twitter, asegurando que no fue su intención ofender a la seleccionadas y calificó su comentario como directo más no como denigrante.

Asimismo, afirmó que para evitar este tipo de malos entendidos evitará referirse a la selección femenina de fútbol.