¡Exclusivo Libero! Carlos Ascues habló sobre su ausencia en la Selección Peruana

Desde Orlando, Florida. Especial para LÍBERO. Con el pasar de los partidos, Carlos Ascues se viene consolidado en el Orlando City de la Major League Soccer, tanto así que, en la fecha pasada, fue elegido dentro del once ideal de la semana. Tras ello, habló en exclusivo para nuestro medio y nos contó que se siente maduro a sus 27 años y listo para volver a la Selección Nacional

"Estoy muy orgulloso del subcampeonato logrado por la Selección Peruana en Brasil y felicito a mis compañeros y amigos. Tuve una lesión ya superada que me impidió ser tomado en cuenta, pero trabajo fuerte aquí en Orlando para volver a mi selección”, señaló Carlos Ascues para Libero.

Además, Carlos Ascues confesó que tuvo contacto con Ricardo Gareca y su comando técnico pero lamentablemente una lesión lo alejó de estar en la lista previa. "La Selección ha mejorado mucho, ya no le tememos a nadie y jugamos de igual a igual. Eso es lo fundamental. Estoy trabajando fuerte con mi club y espero ser llamado pronto".

Sobre su presente en el Orlando City, Ascues no dejó de emocionarse pues hace poco tuvo un rendimiento superlativo que lo llevó a quedar en el once ideal de la jornada. "Cuando salí en el equipo ideal de la MLS pensé en mi Perú porque me siento un embajador del fútbol nuestro este gran país", señalo tras la practica en Sylvian.

A su vez, ‘El Patrón’ dejó un mensaje para los hinchas del Orlando City. El peruano prometió que lucharán todos los partidos como una final con tal de conseguir meterse a la fase de las Eliminatorias de la Serie Final. “Faltan 12 fechas y vamos a pelear en la MLS un torneo cada vez mas competitivo"

Sobre los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Pero, Carlos Ascues tampoco fue ajeno a pronunciar sobre la fiesta deportiva que se celebra en nuestro país en estos días como lo son los Juegos Panamericanos 2019. "Espero que la selección dirigida por Ñol Solano logre el titulo. Sería muy bueno para el Perú ganar el oro en el fútbol. Tengo dos amigos en el equipo como Quevedo y Aldair Fuentes. Les deseo lo mejor ¡¡ARRIBA PERÚ!!”.