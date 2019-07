Video de la renovación de André Carrillo con Al-Hilal revolucionó las redes sociales en Arabia

André Carrillo y su renovación de contrato con el Al-Hilal de Arabia ha generado una interacción impresionante en las redes sociales del club con millones de reacciones y comentarios.

La "Culebra" inyectará su veneno mortal hasta el 2023

La noticia que remeció el mercado árabe fue publicada a través de un video, donde comparan al delantero de la Selección Peruana con una peligrosa "Culebra". Inclusive, el peruano aparece haciendo los sonidos del reptil en una producción muy ingeniosa.

El director del centro de medios de Al-Hilal señaló que el video registra hasta el momento cuatro millones de visitas y más de un millón de comentarios. Sin duda, Carrillo es toda una celebridad en la península arábiga.

Como se recuerda, el Al-Hilal compró la totalidad del pase de Carrillo al Benfica de Portugal por 8.3 millones de euros. El vínculo del futbolista de 28 años es por cuatro temporadas.

Este es el video de YouTube que se ha viralizado en redes sociales

A Gareca no le gustó la noticia

El técnico de la Selección Peruana no tomó con agrado la continuidad de Carrillo en la Liga de Arabia. El "Tigre" señaló que la distancia y el nivel pueden perjudicar su rendimiento en la Blanquirroja.

"Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Creemos que André es un jugador para las mejores liga.

"Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes", manifestó Gareca a Radio Capital. Está claro que no todos están felices con Carrillo.